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ناسا : عودة 4 رواد فضاء للأرض بعد مهمة علمية استمرت نحو 6 أشهر

ناسا : عودة 4 رواد فضاء للأرض بعد مهمة علمية استمرت نحو 6 أشهر
15 أكتوبر 2022 13:17

عاد طاقم رواد فضاء إلى الأرض بأمان أمس بعد مهمة علمية استمرت لما يقرب من ستة أشهر، وهي رابع مهمة طويلة الأمد تطلقها شركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".

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ونفذت الكبسولة "كرو دراجون" هبوطا مظليا في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء أميركيين من ناسا ورائدة فضاء إيطالية من وكالة الفضاء الأوروبية في ختام رحلة عودة استغرقت نحو خمس ساعات. وذكرت "ناسا" : خلال 170 يوما على متن المحطة الفضائية، دار الطاقم حول الأرض 2720 مرة أي مرة واحدة كل 90 دقيقة تقريبا، ليسجلوا نحو 116 مليون كيلومتر في الفضاء.

المصدر: وام
ناسا
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