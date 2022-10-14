جريتا ثونبرج تدعم «أيام الجمعة»

شاركت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج في وقفة نظمتها مجموعة «أيام الجمعة من أجل المستقبل» في ستوكهولم للتنديد بالممارسات غير المستدامة على مستقبل الأرض.

وبدأت جريتا نشاطها الهادف إلى حماية الكوكب مبكراً، إذ لمعت في أغسطس 2018، خلال مشاركتها في الإضراب المدرسي الأول للمناخ خارج مبنى البرلمان السويدي.

وفي ديسمبر 2018، ألقت كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، كما دُعيت للتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وفي 2019، اختارت مجلة تايم الأميركية جريتا شخصية العام بعد أن تحولت إلى مصدر إلهام لملايين الأطفال والشباب.