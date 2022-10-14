السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

جريتا ثونبرج تدعم «أيام الجمعة»

جريتا ثونبرج تدعم «أيام الجمعة»
15 أكتوبر 2022 01:05

شاركت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج في وقفة نظمتها مجموعة «أيام الجمعة من أجل المستقبل» في ستوكهولم للتنديد بالممارسات غير المستدامة على مستقبل الأرض.
وبدأت جريتا نشاطها الهادف إلى حماية الكوكب مبكراً، إذ لمعت في أغسطس 2018، خلال مشاركتها  في الإضراب المدرسي الأول للمناخ خارج مبنى البرلمان السويدي.
وفي ديسمبر 2018، ألقت كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، كما دُعيت للتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وفي 2019، اختارت مجلة تايم الأميركية جريتا شخصية العام بعد أن تحولت إلى مصدر إلهام لملايين الأطفال والشباب.

أخبار ذات صلة
مجموعة السبع تتعهد بتكثيف الجهود لتحقيق أهداف المناخ
كيري: الولايات الأميركية لاتزال ملتزمة بدعم السلام والتنمية في منطقة الخليج العربي
المصدر: آ ف ب
المناخ
حركة أيام الجمعة
جريتا ثونبرج
أزمة المناخ
البرلمان السويدي
ستوكهولم
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©