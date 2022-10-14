«خلك شنب 2».. في السينما المحلية 20 أكتوبر

تامر عبد الحميد (دبي)

بعد أن حقق نجاحاً لافتاً في جزئه الأول بعد عرضه في دور السينما عام 2019، وحصده صدى كبيراً بعد عرضه على «نتفليكس» عام 2020، يستعد صُناع «خلك شنب» لإطلاق الجزء الثاني من الفيلم في صالات السينما المحلية 20 أكتوبر الجاري، حيث أقام صناعه وأبطاله عرضاً خاصاً، مساء أمس الأول، في دبي هيلز – روكسي سينما، بأكبر شاشة عرض في الشرق الأوسط، بحضور نخبة من الممثلين والمخرجين والمنتجين ومجموعة من ممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية. يعتبر الفيلم ثالث باكورة «الاتحاد الفني» الذي يجمع بين المخرجين والمنتجين الثلاثة، عامر سالمين المري وهاني الشيباني وعلي المرزوقي من خلال «غشبة فيلمز» للإنتاج السينمائي التي تستهدف الاستثمار في صناعة الأفلام بمعايير سينمائية وتقنيات فنية حديثة.

طفرة إنتاجية

قبيل العرض الخاص، عقد صناع العمل مؤتمراً صحفياً، قال خلاله عامر سالمين: طفرة الإنتاجات السينمائية التي تحققت في الآونة الأخيرة للفيلم الإماراتي، وبعد النجاح والصدى الكبيرين الذي حققاه مؤخراً فيلما «شبح» و«كيف تسمعني أجب»، تعني أننا كمنتجين ومخرجين حاضرين وبقوة في المشهد السينمائي، وأن الفيلم المحلي فرض نفسه في السوق السينمائية مكوناً قاعدة جماهيرية كبيرة اكتسبها بعد تنفيذ أعمال بأعلى المستويات التقنية والفنية.

وأعرب المري عن فخره بالتعاون مع إدارة «روكسي سينما»، والدعم الكبير الذي قدموه للمنتج الإماراتي، خصوصاً أنه تعاون في «خلك شنب 2» كمنتج وموزع، لاسيما أنه أسس شركة «سينما فيجن دستربيوشن» لتكون أول شركة توزيع محلية رسمية لأفلام سينمائية في الإمارات، وجاء هذا القرار بعد أن استطاع الفيلم المحلي في السنوات الأخيرة أن يكسب ثقة الجمهور، من خلال بعض صناع السينما الحقيقيين الذين وضعوا على أكتافهم مسؤولية الحضور القوي للفيلم الإماراتي، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه كل من «إيمج نيشن أبوظبي» و«لجنة دبي للإنتاج السينمائي»، حيث قدما كل سبل الدعم الفني وتوفير التسهيلات اللازمة خلال فترة التصوير وتنفيذ العمل، مشدداً على أهمية دعم السينما المحلية من قبل الجهات المعنية بالفن، للنهوض بها بشكل أكبر.

وجهة عالمية

أوضح سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج السينمائي، أن دبي تعتبر من أفضل الوجهات عالمياً في مجالات صناعة الأفلام والمحتوى، وذلك لتوافر البنية التحتية المتقدمة وبيئات متنوعة ومعالم معمارية بارزة، بالإضافة إلى البيئة التشريعية المحفزة، إلى جانب توفر المواهب في هذه المجالات، لافتاً إلى أن لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي تحرص دائماً على توفير دعم شركات الإنتاج من خلال منظومة عمل ميسرة للمخرج والمنتج في الإمارة، كما تشكل اللجنة حلقة وصل بين الجهات الخاصة والحكومية لتسهيل عمليات التصوير والإنتاج بأكثر قدر ممكن، بما يضمن تعزيز تنافسية دبي في هذا القطاع العالمي.

إعادة التجربة

من جهته، أعرب هاني الشيباني عن سعادته بإعادة التجربة من جديد، مع فريق عمل من الممثلين الشباب الذي عاشوا معهم مغامرة سابقة في الجزء الأول من «خلك شنب» حاصداً نجاحاً لافتاً، وقال: «علينا تكريس هذه الخطوة السينمائية التي حاولنا من خلالها توطيد العلاقة مع الجمهور، وإعطاء الفرص لوجوه شابة ينتظرها مستقبل مبهر في حياتهم السينمائية المقبلة». ووجه شكره إلى لجنة دبي للإنتاج السينمائي، وإيمج نيشن و«TwoFour54»، باعتبارها الجهات الفنية التي كانت المحفز الرئيس على نشر الإبداع السينمائي، وتنفيذ الفيلم المحلي بأعلى المستويات العالمية، متمنياً أن تكون هذه التعاونات بداية مثمرة لتنفيذ العديد من المشاريع السينمائية الأخرى في المستقبل. ولفت الشيباني إلى أن «خلك شنب 2» هو استكمال لأحداث الجزء الأول من الفيلم مع قصص مختلفة وحكاية جديدة للثلاثي الكوميدي «غنوم» و«خماس» و«ضبيع»، منوهاً إلى أن الفيلم تم تصويره في كل من الإمارات، وجورجيا، وماليزيا، والهند.

إنتاجات مشتركة

من ناحيته، أوضح المنتج علي المرزوقي أن فكرة الإنتاجات المشتركة بين عدد من المنتجين والمخرجين في «غبشة فيلمز» أتت بثمارها، بتنفيذ 3 أفلام، اثنان منها نالا رواجاً لافتاً، هما «خلك شنب» و«سوشال مان»، والثالث هو «خلك شنب 2» الذي من المتوقع أن ينال الصدى نفسه بل وأعلى، وقال: «من هذا المنطلق ندعو للتعاون الفني المشترك بين صناع الأفلام في الإمارات، لتنفيذ أعمال مشتركة وتوحيد الخبرات المتنوعة لتنفيذ أفلام ترقى بمستوى المشاهد المحلي والخليجي والعربي، وتنافس وبقوة في شباك التذاكر وعلى المنصات الرقمية».

تجربة فريدة

وصف الفنان محمد الكندي، أحد أبطال العمل، مشاركته في «خلك شنب2» بالتجربة الفريدة، حيث استطاع هاني الشيباني وصناع العمل من خلال «غبشة فيلمز» إنتاج عمل سينمائي مميز، يظهر قدراتنا في عالم التمثيل، خصوصاً نوعية الأعمال الكوميدية الشبابية، معبراً عن فخره بتنفيذ جزء ثان من الفيلم، خصوصاً بعد الصدى الذي حققه الجزء الأول، متمنياً أن ينال العمل النجاح نفسه، ويتم تنفيذ أجزاء عدة منه، لاسيما أن أحداثه المتعددة وشخصياته المختلفة ومغامراته الكثيرة تمكننا من تحويله إلى سلسلة أفلام تحمل اسم «خلك شنب».

سجادة حمراء

تألق أبطال الفيلم على السجادة الحمراء خلال العرض الخاص، بحضور كل من سعد عبدالله وعمار آل رحمه ومحمد كندي، وهيام صبري، وأحمد رجب من مصر، والفنانة الباكستانية ماريا وهيم يونغ من الصين، والمؤلف خالد الجابري، إلى جانب حضور بعض صناع السينما المحليين، منهم المخرجة نهلة الفهد، والمخرج أحمد زين.

مغامرة وتشويق

يقدم الجزء الثاني من «خلك شنب» مزيجاً من المغامرة والتشويق والكوميديا مع الثلاثي المرح «غنوم الرومانسي»، و«خماس المشاكس»، و«ضبيع المزاجي» الذين يخوضون مغامرات جديدة في بلدان مختلفة، مليئة بالكوميديا والتشويق.