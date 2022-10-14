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د. شريف عرفة يكتب: النباتي والأسد!

د. شريف عرفة يكتب: النباتي والأسد!
15 أكتوبر 2022 01:05

السلام نعمة كبرى.. والتسامح والتعاطف من أنبل القيم الإنسانية.. وكثيرة هي الكتب التي تحدثك عن نبذ الصراع وكيفية تبني وجهة نظر الآخر.. أن تسامحه، وتتغاضى عن هفواته، وتدرك أن الغاضب ما هو إلا شخص منكسر في أعماقه.. وما إلى ذلك من كلام مفيد في احتواء كثير من الخلافات بالفعل.. لكن هناك مشكلة!
حين تكون مسالماً لهذه الدرجة، فإن هذا يجردك من مهارات حياتية ضرورية قد تحتاج إليها أحياناً.. هناك بائع وغد غشك في بضاعة ويرفض إعطاءك مالك.. أو ابن مراهق يحاول فرض إرادته وتجاوزك.. أو زميل يحاول نسب إنجازك له.. أو شخص أهانك.. أو شريك عمل يسرقك.. هناك دائما أشخاص يتجاوزون الخط الأحمر للتحضر والتهذيب، من أجل مكسب سهل من شخص يعتقدون أنه لن يبدي مقاومة.
فماذا تفعل حين تواجه صِدام إرادات كهذا؟
الحقيقة أن هناك من يفضلون التراجع حتى لو كان الحق معهم بحجة إيثار السلامة والابتعاد عن «وجع الدماغ».. يتجنبون تقديم شكوى أو التحدث مع المعتدي، لأنهم لا يطيقون أجواء الصراع.. وقد ينفجرون غاضبين في توتر يزيد المشكلة تعقيداً.. كل هذا لأنهم لا يحتملون الضغط النفسي الناجم عن هذه الأجواء المشحونة.
لكن ما يجعل المرء أكثر كفاءة في التعامل مع مثل هذه المواقف، هو التحلي بصفة تسمى «القدرة على احتمال الصراع Conflict tolerance».. أي أن يطيق الإنسان وجود صراع في حياته كي يستطيع خلاله التصرف على طبيعته.
رغم أهمية هذه الصفة في عالم اليوم، إلا أن الدراسات حولها شحيحة للغاية.. في دراسة أميركية أجريت في الستينيات، وجدوا أن التعرض لصراعات أقل حدة في الماضي، يزيد قوة احتمالك للصراع في الحاضر بحكم الاعتياد والخبرة.. وفي دراسة روسية، وجدوا أنها صفة ضرورية لأصحاب بعض المهن.. مثل المعلمين الذين يتعرضون لشغب الطلاب وخلافاتهم التي لا تنتهي.
«العفو» فضيلة أخلاقية حين يكون «عند المقدرة».. والتسامح والتعاطف هما القاعدة، لكن احذر ضمور مهارات دفاعك عن حقك. احذر من تجنب كافة الصراعات لدرجة فقدان قدرتك على احتمالها إن حدثت.. واحذر تربية أطفالك في فقاعة خالية من المشاكل الصغيرة، لأن هذا يضعفهم ولا يقويهم.. رغم صعوبة التحلي بهذه الصفة، إلا أن باحثين يرونها ضرورية للاستقرار النفسي!
كلامي عن تنمية «القدرة على احتمال الصراع» ليس تشجيعاً على العدوانية بل العكس.. تقول الدراسات: إن زيادتها تقلل العنف، لأنها تجعلك ثابت الجنان رابط الجأش وسط العاصفة، وبالتالي أقدر على التعامل مع الموقف بهدوء وتعقل.. على عكس شخص فقد القدرة على الهدوء والتعقل!
هذا المقال للطيبين الذين لا يطيقون الصراعات لدرجة تضييع حقوقهم.. كل ما أقترحه هو أن تكون لك أنياب تكشر عنها لو صادفك الوحش.
يقول الدكتور أحمد خالد توفيق: «أن تتوقع أن يعاملك العالم برفق، لأنك إنسان طيب، أشبه بأن تتوقع ألا يلتهمك الأسد لأنك نباتي!»، فكن مستعداً، لترى أشخاصاً يعتبرون التعدي على الآخرين بنفس سهولة أخذ حلوى من طفل، كما يقول التعبير الأميركي..
وأنت لست طفلاً!

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