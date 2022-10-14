«الشارقة للفنون الأدائية» تُطلق اليوم المفتوح لنجوم المستقبل

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، المؤسسة التعليمية والتدريبية الرائدة عالمياً في مجال فنون الأداء، عن إطلاق برنامجها المتخصص بصقل وإعداد المواهب في مجالات الفنون المسرحية والإخراج والإنتاج الفني، والذي يتضمن مقابلات وتجارب أداء، بالإضافة إلى جولات في الحرم الجامعي، وورش عمل مسرحية، ودروس تعليمية متخصصة.وتنطلق فعاليات اليوم المفتوح وتجارب الأداء يوم 15 أكتوبر الجاري، ما يتيح الفرصة للطلاب للقاء أبرز أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء البرامج الأكاديمية، بالإضافة إلى العديد من طلاب الأكاديمية الحاليين في مختلف مجالات فنون الرقص والمسرح والدراما وإدارة المسارح وإنجاز التصاميم والإنتاج الفني. يلي ذلك جولة في مرافق الأكاديمية ذات المستوى العالمي، مع خطة لإقامة أيام مماثلة في وقت لاحق من نوفمبر المقبل.

وتمنح الأكاديمية في اليوم المفتوح الفرصة للفنانين والمصممين والفنيين ومديري المسرح الشغوفين لتسريع طلبات القبول الخاصة بهم وإثبات أحقيتهم، من خلال خوض المقابلات وتجارب الأداء أمام أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين، وتُقام تجارب الأداء بحضور عدد من أهم الشخصيات الأكاديمية وقادة الدورات التدريبية، بمن فيهم جاكي جورج، رئيسة برنامج فنون الإنتاج، وبنديكت أيرتون، رئيس برنامج التمثيل، وبول سبايسر، رئيس برنامج المسرح الموسيقي، وأليكس جيسوب، رئيس برنامج الرقص.

ويُتاح للطلاب استعراض مواهبهم خلال العروض التي يقدمونها لحجز مكانهم في برنامج البكالوريوس بدوام كامل في التمثيل، وفنون الإنتاج، والمسرح الموسيقي، إضافة إلى دبلوم ترينيتي من المستوى السادس في الرقص الحديث الاحترافي، ويتوجب على الطلاب المتقدمين خلال تجارب الأداء المباشرة إعداد وتقديم خطاب، أو استعراض فردي، أو أغنية موسيقية أو رقصة، أو تقديم مجموعة من أعمالهم الإنتاجية أمام أبرز شخصيات الأكاديمية المتواجدة لمتابعتهم.وحققت الأكاديمية مكانةً رائدة بصفتها أفضل أكاديمية للفنون الأدائية في المنطقة، بفضل ما تقدمه من برامج بكالوريوس ودبلوم مرموقة في مجالات التمثيل، والمسرح الموسيقي، وفنون الإنتاج والرقص، والتي تُدار بإشراف نخبة من أفضل المتخصصين ذوي الخبرة، حيث يلتزم الطلاب بجدول زمني صارم للتدريب العملي المكثف، وهو ما يمنحهم ميزة تنافسية في السوق العالمية.

وتنسجم أهداف الأكاديمية مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رعاه الله، للارتقاء بقطاع الفنون الأدائية في دولة الإمارات والعالم، حيث توفر للطلاب فرصاً مميزة لدراسة الفنون الأدائية، وممارستها والمساهمة بتطوير القطاع في المنطقة، وتوظيف إمكاناتها الثقافية بالشكل الأمثل، وبرعايةٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقدم الأكاديمية للطلاب المقبولين منحاً دراسية كاملة، تغطي رسوم الدراسة والسكن طوال مدة برنامج البكالوريوس.

وتستقبل أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية الطلاب من أنحاء العالم، حيث تحتضن اليوم طلاباً وموظفين من أكثر من 40 دولةً، وتوفر لهم تجربة غنية ثقافياً، وبيئة مثالية للتألق والإبداع على المستويين المهني والفكري. ويحظى الطلاب خلال فترة دراستهم بفرصٍ مميزة لإثراء خبرتهم الفنية والثقافية، من خلال تجارب عمل فعلية، وبرامج تدريب، وأداء أدوار احترافية في القطاع الإبداعي لمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المشاركة في «دبي أوبرا» ومعرض «آرت دبي» ومؤسسة الشارقة للفنون.