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RELM FEST يحتفي بالفنانين الصاعدين.. في "ذي بوينت"

RELM FEST يحتفي بالفنانين الصاعدين.. في "ذي بوينت"
14 أكتوبر 2022 21:35

أبوظبي (الاتحاد) 

تنظم "نخيل" مهرجان RELM FEST الموسيقي في "ذي بوينت"، والذي يستضيف فنانين إقليميين مشهورين لتقديم عروضهم على مدار عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري من الساعة 6:00 مساءً ولغاية الساعة 11:00 ليلاً، تليها حفلات في أماكن مختارة.وتصدح أجواء "ذي بوينت" الوجهة البحرية الشهيرة في "نخلة جميرا" على مدار 3 أيام بالأنغام الموسيقية المتواصلة، وتطلق "نافورة النخلة" 5 عروض جديدة احتفاءً بالذكرى السنوية الثانية لإطلاقها.

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مهرجان كبار النجوم 
يوفّر المهرجان للفنانين منصة للتفاعل مع هواة الموسيقى وتوسيع قاعدة المعجبين بهم لتكون امتداداً لمبادرة "ذي بوينت" الهادفة إلى التعريف بالفنانين المحليين الصاعدين RELM ودعم المواهب الناشئة في المنطقة.
وتستضيف "نخيل" فرقة "ميّاس" اللبنانية الفائزة بالموسم الحالي من "أمريكا غوت تالنت" لتقدم استعراضها للمرة الأولى في المنطقة حيث ستؤدي الفرقة المكوّنة بكاملها من الإناث، عرضين جماهيريين مشوّقين في المتنزهين الشرقي والغربي، على أن يتم عرضهما مباشرة على شاشات عملاقة. وتقدم "ميّاس" لاحقاً عرضاً آخراً في "نخلة جميرا".
يعتلي المنصة الرئيسة 5 فنانين تم اختيارهم بدقة من قبل المشرفين على برنامج RELM وهم: نويل خرمان، ليا مخول، عبري وساندرا ساهي ونغم دعبل، على أن يحظى الحدث بدعم من مجموعة من منسقي الأسطوانات المحترفين، أمثال دي جي رودج وسام فارسيو وولاشي وديان وصومالي وفرقة إندي الموسيقية وموسيقيين إقليميين شهيرين بينهم آس بر كاسبر وذا بوكستونز.
ويشهد الحدث للمرة الأولى، إطلاق 5 عروض جديدة لـ"نافورة النخلة" دفعة واحدة مصممة على وقع أنغام يقدمها الفنانون المبدعون.
ويمثّل RELM خطوة جديدة جريئة على مستوى المشهد الموسيقي كونه يسعى إلى التعرّف على المواهب الفنية والموسيقية الصاعدة في العالم العربي والاحتفاء بها ودعمها.

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