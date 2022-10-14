أغاني «الأنيميشن» تستعيد ذكريات الطفولة بـ«السينمائي الدولي»

الشارقة (الاتحاد)

حفّز «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» 2022 ذاكرة الزوار، وأحيا ذكريات أيام الطفولة والشباب بباقة من أغاني مسلسلات الرسوم المتحركة «الأنيميشن»، التي أداها الفنان محمد إكس (M7MDX)، على منصة المهرجان، في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة.

تجمع زوار المهرجان من الأطفال واليافعين أمام منصة المهرجان، والحماس يملأ نفوسهم، وشاركوا في الغناء والتصفيق، متمايلين على أنغام أغاني شارات مسلسلات «الأنيميشن» التي عرضت على قناة «سبيس تون» في التسعينيات وما تزال تُعرض إلى اليوم، وحفظها الأطفال العرب في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم.

وباقة الأغاني التي أداها منتج ومغني شارات الكرتون العربية، عادت بالجميع إلى بطولات «صقور الأرض» وبراءة «سالي»، وذكريات «عهد الأصدقاء»، ومغامرات «المحقق كونان» الذي يبدو واثقاً من ذكائه وتوقعاته التي لا تخيب في اكتشاف المجرمين، بالإضافة إلى أغاني «أمي»، و«ماوكلي»، و«هدير الرعد»، و«القناص»، و«ريمي»، وغيرها من الأغاني.