ريم بن كرم: «الحِرف» تجسد الهوية والإرث الثقافي للإمارات

الشارقة (الاتحاد)

إن التنوع الحرفي في دولة الإمارات يكشف عمق المعرفة والالتزام والمهارات التي تتمتع بها الحرفيات الإماراتيات، ممن تجسد أعمالهن التاريخ والإرث الثقافي والفني، هذا ما أكدته ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للحرف اليدوية الذي يوافق 15 أكتوبر.

وأضافت بن كرم: تحت مظلة مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، تمكنت أكثر من 500 حرفية من إتقان الممارسات الحرفية التي تناقلتها الأجيال، والارتقاء بمهاراتهن اليدوية، فمن خلال حرف «السفيفة»، و«التلي»، و«الفروخة»، وغيرها من الحرف التقليدية، نجحت حرفياتنا بعرض هذه المعارف والحرف الفنية اليدوية أمام الأجيال والثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم.

وتبرز جماليات الحرف التقليدية الإماراتية من خلال 13 مجموعة أطلقها مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة تجسد الهوية الثقافية والإرث الثقافي لدولة الإمارات.

ومن خلال إعادة تصور الحرف الإماراتية برؤية معاصرة، والارتقاء بها بواسطة التعاون العالمي، وإشراك الشباب، ودورات التدريب والإرشاد والتوجيه، نجح مجلس «إرثي» ببناء مستقبل مستدام للحرفيات وأسرهن من خلال هذا الإرث الحرفي.