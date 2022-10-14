السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ريم بن كرم: «الحِرف» تجسد الهوية والإرث الثقافي للإمارات

إحدى حرفيات مجلس «إرثي» (من المصدر)
14 أكتوبر 2022 21:50

الشارقة (الاتحاد)

إن التنوع الحرفي في دولة الإمارات يكشف عمق المعرفة والالتزام والمهارات التي تتمتع بها الحرفيات الإماراتيات، ممن تجسد أعمالهن التاريخ والإرث الثقافي والفني، هذا ما أكدته ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للحرف اليدوية الذي يوافق 15 أكتوبر.

أخبار ذات صلة
«دبي للثقافة» تفتتح «مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية»
ماجد الهنداسي.. شغف الابتكار

وأضافت بن كرم: تحت مظلة مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، تمكنت أكثر من 500 حرفية من إتقان الممارسات الحرفية التي تناقلتها الأجيال، والارتقاء بمهاراتهن اليدوية، فمن خلال حرف «السفيفة»، و«التلي»، و«الفروخة»، وغيرها من الحرف التقليدية، نجحت حرفياتنا بعرض هذه المعارف والحرف الفنية اليدوية أمام الأجيال والثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم.
وتبرز جماليات الحرف التقليدية الإماراتية من خلال 13 مجموعة أطلقها مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة تجسد الهوية الثقافية والإرث الثقافي لدولة الإمارات.
ومن خلال إعادة تصور الحرف الإماراتية برؤية معاصرة، والارتقاء بها بواسطة التعاون العالمي، وإشراك الشباب، ودورات التدريب والإرشاد والتوجيه، نجح مجلس «إرثي» ببناء مستقبل مستدام للحرفيات وأسرهن من خلال هذا الإرث الحرفي.

الحرف التقليدية
الحرف اليدوية
الحرف الإماراتية
الحرف الشعبية
الحرف التراثية
ريم بن كرم
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©