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«ياس ووتروورلد أبوظبي».. وجهة المغامرات والمرح

«ياس ووتروورلد أبوظبي».. وجهة المغامرات والمرح
14 أكتوبر 2022 21:45

أبوظبي (الاتحاد)

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تعد «ياس ووتروورلد أبوظبي»، الوجهة الأمثل لعشاق المغامرات والمرح خلال شهر أكتوبر، لقضاء أوقات فريدة مع العديد من الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها مدينة الألعاب المائية الرائدة في المنطقة، مثل يوم السيدات وليالي الأضواء وصولاً إلى فعالية «ليلة كبايان» المميزة.تتمكن السيدات من قضاء أوقات مليئة بالمرح خلال فعالية «يوم السيدات» يوم 14 أكتوبر من 1:00 ظهراً لغاية 10:00 ليلاً، والتي تتيح لهن الاستمتاع بكافة الألعاب والمرافق الترفيهية، وقضاء أوقات مميزة مع الأنشطة المائية المختلفة، والاستمتاع بأنغام «الدي جي»، في أجواء من الخصوصية التامة.
وتتحول ياس ووتروورلد أبوظبي يوم 15 أكتوبر إلى وجهة ترفيهية مفعمة بالأضواء الساحرة خلال الفعالية الأخيرة من «ليالي الأضواء» التي تقام من 10:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً. ومع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفق ترفيهي، حيث يتمكن الزوار من قضاء أمسيات فريدة مع العديد من العروض الترفيهية والأنشطة المميزة مثل الهيدروجيت المائي، وعروض الليزر المختلفة والعروض البهلوانية ورقصات التنورة والمشي على العصي وعروض النار الفريدة، كما تقدم فرقة الموسيقى و«الدي جيه» أجمل الأنغام الموسيقية التي تضفي المزيد من البهجة، وتجعل من هذه الأمسية تجربة لا تنسى.
كما تعود فعالية «ليلة كبايان» لتستقبل الضيوف في ياس ووتروورلد أبوظبي في 22 أكتوبر من 6:00 مساءً حتى 11:00 ليلاً، لتقدم أجواءً ترفيهية حافلة بالفعاليات الاحتفالية المستوحاة من أجواء الفلبين، حيث تتألق بأجمل الأنغام التي تمكن الضيوف من إطلاق العنان لمواهبهم في الغناء وتأدية أجمل الأغاني في محطة الكاريوكي»، والتمايل مع أنغام الموسيقى التي تقدمها فرقة الموسيقى الفلبينية، كما يتمكن عشاق الترفيه من الانضمام إلى فرقة «سبلاش سكواد» التي تستضيف ألعاب ورقصات «تيك توك» الاحتفالية بجانب أكواخ الواحة، ولا تكتمل هذه التجربة دون زيارة «مطبخ تشابيز» الذي سيقدم ما لذ وطاب من الأطباق الفلبينية الشهيرة.

ياس ووتروورلد أبوظبي
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