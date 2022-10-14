«القمة الثقافية أبوظبي».. عروض فنية عالمية ومحلية

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات «القمة الثقافية أبوظبي» يوم 23 أكتوبر الجاري في منارة السعديات، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 180 متحدثاً من جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى الجلسات الحوارية والمحادثات بين الفنانين. يضم جدول أعمال القمة أيضاً عدداً من العروض الثقافية التي تحتفي بجميع أشكال الفن بما في ذلك الرقص والموسيقى والأفلام.

تغني المطربة اللبنانية جاهدة وهبة، المعروفة بأغانيها الكلاسيكية والوطنية، في اليوم الأول من القمة الثقافية أبوظبي، مجموعة من أغانيها الكلاسيكية لعدد من أعظم الفنانات، مثل داليدا وإديث بياف ومرسيدس سوسا.

فيما يقدم راقص ومصمم رقصات الهيب هوب الفرنسي قادر عطو عرضاً في اليوم الثاني من القمة الثقافية أبوظبي، بعنوان «جذور»، وهو تصميم لعرض راقص حيث يتم وضع خطوات وحركات بريك دانس على الموسيقى بعيداً عن عالم الهيب هوب.

أما أيقونة العود العراقي نصير شمة، فيقدم عرضاً منفرداً يضم مؤلفاته المفعمة بالعاطفة، وذلك في اليوم الثاني من القمة، والمعروف أن شمة قدم عروضاً وحفلات في جميع أنحاء العالم وحصل على عشرات الجوائز طوال مسيرته الموسيقية.

وتُعد فهيمة ميرزائي، هي المرأة الأولى والوحيدة في أفغانستان التي تؤدي رقصة «الدراويش المولوية»، والتي تعد جزءاً من احتفال «سماع» الصوفي، وخلال الحفل تقدم فهيمة عرض «سما» الذي يعد أداءً روحياً للدراويش الصوفيين على الطريقة التي أسسها ووضع قواعدها الشاعر والمتصوف الكبير جلال الدين الرومي، والتي استلهمتها فهيمة من رقصته بالدوران حول النفس والتأمل.

وهناك حضور خاص للفن الشعبي المحلي من خلال «فن المديمة»، وهو فن شعبي تقليدي تمارسه المجتمعات البحرية في دولة الإمارات والمنطقة، ويتم أداء هذا الفن على طول السواحل، ويرافق هذا الشكل من الرقص، الغناء وعزف آلة مزمار القربة والكثير من إيقاعات الطبول.

ويجسد «فن المديمة» الروح الحقيقية للتبادل الثقافي التاريخي بين المجتمعات البحرية في سواحلنا، ويتم تعلم هذه الأغاني الشعبية القديمة وتبادلها من قبل البحارة ويرافقها تحدي الرقص، ونظراً لوتيرتها السريعة وطبيعتها الحماسية النشطة، فقد تم استخدامها في العصر الحديث للتشجيع في منافسات الألعاب الرياضية والأنشطة التنافسية الأخرى.أيضاً فن «الهبان»، والذي يعد من الفنون الشعبية التقليدية التي كانت تقدم في الأحياء الساحلية في الماضي للاحتفال بالمناسبات الاجتماعية الخاصة مثل حفلات الزفاف، وينتقل فنانو «الهبان» في موكب أو عرض أثناء أداء الأغاني الشعبية القديمة والعزف على آلة مزمار القربة التقليدية وتسمى «الجربة»، مصحوبة بإيقاع الطبول، وفي الماضي، كانت هذه المواكب تحمل الهدايا بين المنازل وتدعو الجيران للانضمام إلى الاحتفالات.

كما تشمل العروض الفنية المحلية الأخرى، «الرواة»، و«الندبة»، إضافة إلى «الأهلة»، وهي أغنية عمل تراثية تم إنشادها خلال رحلات صيد اللؤلؤ، و«الرزفة» وهو فن تقليدي يحتفي بأصالة الهوية والفخر تم إدراجه أيضاً ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو في عام 2015.