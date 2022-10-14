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آفة تهدد محصول القطن في غرب أفريقيا

محصول القطن
14 أكتوبر 2022 20:08

قال ممثلون لقطاع الزراعة إن كائناً طفيليا صغيراً أخضر اللون يشبه الجراد غزا محاصيل القطن في غرب أفريقيا وخفض بشدة توقعات الإنتاج لموسم 2022/2023.
تستقر الحشرات تحت أوراق القطن وتتغذى على نسيجه، وتنفث مادة سامة في الأوراق تؤدي إلى انحنائها وتوقف قدرتها على التكاثر.
انتشر الكائن الطفيلي، الذي غالباً ما ينشط في الطقس الجاف، بكثافة غير مسبوقة هذا العام، على الرغم من سقوط الأمطار بمعدل أعلى من المتوسط في أجزاء كثيرة من غرب أفريقيا، حيث يُزرع أغلب محصول القطن في القارة.
وأفاد الاتحاد الوطني لمنتجي القطن أنه نتيجة لذلك، يتوقع المنتجون في السنغال حصد 500 كيلوجرام لكل هكتار مقارنة بالكمية التي كانت متوقعة في بداية الموسم وهي 1.3 طن.
وخسرت توغو بالفعل أكثر من ثمانية بالمئة من 72 ألف هكتار من القطن المزروع هذا الموسم، معظمها في شمال البلاد.

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المصدر: رويترز
زراعة القطن
آفة زراعية
غرب أفريقيا
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