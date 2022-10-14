السبت 15 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بيع لوحة "شروق الشمس" بملايين الدولارات

بيع لوحة "شروق الشمس" بالملايين الدولارات
14 أكتوبر 2022 15:04

بيعت لوحة للرسام البريطاني ديفيد هوكني بعنوان "إيرلي مورنيننغ، سانت ماكسيم" ضمن مزاد في لندن، الخميس، لقاء أكثر من 24 مليون جنيه إسترليني (27.8 مليون دولار) أي ضعف السعر الذي كان مخمّنا.
 
وتمثل لوحة "إيرلي مورنيننغ، سانت ماكسيم"، شروق الشمس على ساحل الكوت دازور الفرنسي.

ورسم هوكني هذه اللوحة في بداية مسيرته الفنية، بين أعماله الشهيرة التي تمثّل أحواض سباحة في كاليفورنيا، وأعماله التالية التي تنتمي إلى الفن التصويري، لكنها تؤشر إلى الميل المتزايد لديه إلى الضوء، إذ تبدو فيها "المياه الصافية تتلألأ تحت خيوط الفجر"، وفقا لتوصيف دار "كريستيز" التي نظمت المزاد.

وأوضحت الدار أن هوكني البالغ اليوم 85 عاما، كان عندما رسم هذه اللوحة يعيش أجمل لحظات علاقته مع بيتر شليسنغر، وكان تاليا في مرحلة تتسم "بالسعادة الشخصية والنجاح المهني".

وعُرضت اللوحة عام 1970 في لندن ضمن المعرض الأول لأعمال هوكني، ثم غابت عن أنظار الجمهور أكثر من ثلاثة عقود، وهي واحدة من أربع لوحات استوحيت من صور التقطها هوكني خلال رحلته عبر أوروبا عام 1968 مع شليسنغر.

وكانت لوحة "بول ويذ تو فيغرز" لهوكني قد بيعت بأكثر من 90 مليون دولار عام 2018، وباتت أغلى لوحة لفنان على قيد الحياة.

المصدر: وكالات
مزاد علني
ديفيد هوكني
آخر الأخبار
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
مصادر عراقية: تشكيل حكومة السوداني خلال 10 أيام
اليوم 01:06
مسنّ يمني يعاني من أزمة نفسية بفعل الإرهاب الحوثي في مستشفى بتعز المحاصرة (أ ف ب)
عربي ودولي
محللون: تعنت «الحوثيين» يبدد آمال السلام في اليمن
اليوم 01:06
فتاة سورية داخل «المخيم اليوناني» للنازحين على نهر الفرات (أ ف ب)
عربي ودولي
مصادر لـ«الاتحاد»: جهود حكومية سورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين
اليوم 01:06
ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا (ا ف ب)
عربي ودولي
فرنسا تطالب المسؤولين اللبنانيين بتجنّب «الفراغ الرئاسي»
اليوم 01:06
أرشيفية
عربي ودولي
1.4 مليون طفل في جنوب السودان يعانون سوء التغذية
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©