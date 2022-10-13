فاطمة الأحمد.. "سفيرة الابتكار" في حب الوطن

هناء الحمادي (أبوظبي)

إنجازات فاطمة الأحمد فخر للفتاة الإماراتية التي لا ترضى إلا بالتفوق والنجاح. محطات التميز في حياتها كثيرة، وبتوجيهات القيادة الحكيمة كانت لها عدة بصمات، فقد رسمت خطتها المستقبلية لتخدم الدولة وتتماشى مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات، ومثّلت بنات زايد في المجلس الاستشاري لمؤسسة الغرير للتعليم. وهي عضو القيادات الإعلامية العربية الشابة، ومجلس شباب رأس الخيمة والفريق الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ، وسفير الابتكار وريادة الأعمال، وسفير وقاية المجتمع، وحاصلة على أكثر من 30 شارة رقمية عالمية.

بدأ شغف الأحمد بالعمل التطوعي مع انضمامها إلى دورة الإسعافات الأولية، بعدها تدرجت بدورات الاستجابة لحالات الطوارئ، ثم الدورات التخصصية في الإسعاف الجوي والرعاية الصحية. وقالت: حبي لمجال الإسعافات الأولية دفعني للحصول على الاعتماد الدولي كمستجيب طوارئ أولي، ضمن خطط الاستجابة في الدولة، وكنت في خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس «كوفيد-19»، ودفعني الشغف لإكمال دراسة الدبلوم المهني في السلامة العامة.

حلول مبتكرة

عُينت الأحمد مسؤولاً إعلامياً لمجلس الشباب وعضو القيادات الإعلامية على مستوى الوطن العربي، ومُنحت عضوية القيادات الإعلامية العربية الشابة، وهو برنامج مكثف تشارك فيه المؤسسات الإعلامية الرائدة لصقل المهارات بكفاءات مؤهلة. ولأنها آمنت بأن العلم أساس تقدم الأمم، وأهم استثمار في جيل المستقبل، انخرطت الأحمد ضمن مؤسسة الغرير للتعليم، في مجال تمكين الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال توفير حلول تعليمية مبتكرة وشراكات حقيقية فاعلة.

وقالت: تعمل المؤسسة على توفير فرص تعليمية عالية الجودة قائمة على التكنولوجيا، إلى جانب تطوير المهارات ذات الصلة والتي تتيح الانتقال الناجح إلى مرحلة التعليم العالي وسوق العمل.

مشاعر البذل

انخرطت فاطمة الأحمد في مجال التطوع من كليات التقنية العليا، حيث أنجزت 100 ساعة عمل تطوعي كشرط من شروط التخرج، ثم استمرت بشغفها لآلاف الساعات. وعن التكريمات قالت: نلت العديد من الجوائز، منها «الشارقة للعمل التطوعي»، «الخدمة الاستثنائية»، «أفضل طالب متطوع على مستوى الدولة»، و«زايد للعمل الإنساني».

وأكدت أن العمل التطوعي قيمة أصيلة في مجتمع الإمارات، وظاهرة اجتماعية تحقق التكافل والتآخي والتعاون بين أفراد المجتمع، تظهر مشاعر البذل والعطاء لدى الأشخاص.

تمكين الشباب

واستطاعت فاطمة الأحمد أن تبرز دورها في مجلس شباب رأس الخيمة، من خلال المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، والعمل مع المجلس التنفيذي للإمارة على دراسة التحديات التي تواجه الشباب واقتراح الحلول وتنفيذها، وقيادة البرامج الشبابية من خلال التعاون والشراكة مع الجهات المختلفة وفق الأجندة الوطنية.

وقالت: يعمل المجلس على استقطاب الموهوبين والمتميزين من الشباب وأصحاب الهمم واستثمار طاقاتهم وإمكانياتهم في التنمية الوطنية المستدامة.

القطاع المصرفي

بدأت الأحمد حياتها المهنية من القطاع الخاص، حيث أثبتت جدارتها بحصولها على الاعتماد الدولي في العمليات المصرفية، مثل إدارة مخاطر العمليات والجودة، أخلاقيات العمل والرقابة الداخلية، إدارة المخاطر التشغيلية والعمليات المصرفية، تمويل التجارة، الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والتطبيق المصرفي. وشغفها في الأمن الإلكتروني والأنظمة الجنائية أتاح لها تعلّم تقنيات كشف التسلل واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتأمين أصول المعلومات، وتوظيف المهارات المتقدمة لإجراء التحقيقات الجنائية بما يتماشى مع القانون والمعايير المحلية والدولية، وحصلت على دبلوم في السلامة العامة في إدارة الأزمات والطوارئ، ودرجة النانو في الذكاء الاصطناعي.

وترى فاطمة الأحمد، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هي قدوتها والداعم والملهم لفتيات هذا الوطن في المجالات كافة لاعتلاء المراتب العليا.

تفوّق

تخرجت فاطمة الأحمد بمعدل امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص الأمن الإلكتروني والأنظمة الجنائية من كليات التقنية العليا، حاصلة على مكرمة رئيس الدولة للتفوق الأكاديمي، وكُرّمت من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وأنجزت أكثر من 5900 ساعة عمل تطوعي، كمستجيب طوارئ أولي معتمد دولياً، وحصلت على جائزة مؤسسة السلام والتعاون، قادة المستقبل، الخدمة الاستثنائية، والعديد من جوائز التميز الأكاديمي، و200 شهادة مهنية.