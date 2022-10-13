إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

في أحدث تصريح يطلقه رئيس شركة تيسلا وأغنى رجل في العالم، أعلن إيلون ماسك أنّه باع عشرين ألف زجاجة عطر أطلق عليه اسم «برنت هير» بـ«مليون دولار»، وكتب ماسك عبر تويتر: «شكراً لشرائكم عطري، حتى أتمكّن من شراء تويتر». ويُفترض أن يتوصّل الملياردير إلى اتفاق للاستحواذ على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار بحلول نهاية الشهر، وإلا ستُعقد محاكمة في نوفمبر حول القضية التي شهدت تطورات كثيرة.

وسبق لماسك أن نشر تغريدة قال فيها: «بيعت 10 آلاف زجاجة عطر»، وأرفق الملياردير تغريدته برمز تعبيري يظهر وجهاً يبكي من الضحك.