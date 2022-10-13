«كان جايمينج».. مهرجان عالمي لألعاب الفيديو

باريس (أ ف ب)

أعلن الرئيس السابق لنادي باريس سان جيرمان، روبان لوبرو، ورئيس وكالة «أوديتوار» الفرنسية، أنطوان دو تافرنو، تأسيس مهرجان دولي مخصص للصناعات الإبداعية في ألعاب الفيديو بمدينة كان الفرنسية، مع نسخة أولى مرتقبة في أكتوبر 2023.

وتتخذ النسخة الأولى من مهرجان كان المخصصة لألعاب الفيديو والمسماة «كان جايمينج فستيفال»، شكل حفل لتوزيع الجوائز شبيه بما يشهده عادة مهرجان كان السينمائي العريق.

وقال روبان لوبرو: «عندما قيل لي ليس لدينا مهرجان للفن العاشر، أي ألعاب الفيديو، راودتني فكرة استحداث حدث يوازي مهرجان الفن السابع، أي السينما، في كان».