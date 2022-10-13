منى واصف لـ«الاتحاد»: «المنصات» لا تهدِّد السينما

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ترى الممثلة القديرة منى واصف، أن السينما لها سحر خاص، وعالم مختلف في التنفيذ والإنتاج، وعلى الرغم من عشقها للسينما، لاسيما في فترة شبابها، حيث كان تركيزها الفني متوجهاً نحو الشاشة الكبيرة، لما تحققه الأفلام من انتشار عربي كبير، إلا أنها لا تستطيع الابتعاد عن التلفزيون لأنه سيظل متربعاً على عرش الدراما، موضحة أن نجاح مسلسل «الهيبة» درامياً، دفع صناعه إلى تقديمه سينمائياً، ما أعادها إلى الشاشة الكبيرة بعد طول غياب، لتجسد شخصية «ناهد عمران» من جديد.

اعتبرت منى واصف في حوارها مع «الاتحاد» أن المنصات الرقمية، محور تكاملي في عالم الفن، وقالت: إنتاج الأعمال لعرضها على «المنصات» مسألة مهمة، خصوصاً في العصر الذي نعيشه، فهي جهة فنية ترفيهية مكملة للمصدر الرئيس وهو التلفزيون، وقد لاحظت هذا الأمر بعدما شاركت في بعض أجزاء مسلسل «المنصة» الذي عُرض على «قناة أبوظبي» ومنصة «نتفليكس». و«المنصات» لا تشكل مصدر تهديد للسينما، حيث لا يمكن أن تندثر أبداً، لاسيما أنها تملك السحر والطقوس الترفيهية الخاصة بها.

رؤية جديدة

عن عودتها إلى السينما، قالت: بعد النجاح الجماهيري اللافت الذي حققه المسلسل بأجزائه الـ5 على مستوى الوطن العربي، كان عليّ أن أكمل تتويج هذه الملحمة الدرامية اللبنانية العربية التي دخلت قلوب المشاهدين، مع أبطاله الذين تربطني بهم علاقة حب وطيدة، بمشاركتي في بطولة الفيلم برؤية جديدة ومختلفة عن أجزاء مسلسل «الهيبة». وهو مرتبط في أحداثه بالفيلم، ولاسيما الجزء الخامس منه، مع مزيد من الأكشن والتشويق الذي يتطلبه العرض السينمائي. ونفت أن يكون اشتراكها في العمل أبعدها عن دراما رمضان، لكنها حتى الآن لم تتفق على المشاركة في بطولة أحد الأعمال الدرامية الجديدة.

حالة فريدة

«ناهد عمران» والدة «جبل»، الشخصية التي تجسدها واصف ضمن أحداث أجزاء مسلسل وفيلم «الهيبة»، وصفتها بالحالة الفنية الفريدة، خصوصاً أنها عاشت مع الشخصية لسنوات عدة، مقدمة في كل عمل أداءً مختلفاً وتفاصيل مميزة تضاف إلى أحداث المسلسل، وكانت تصلها في كل جزء منه ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور، تعطيها الدافع للاستمرارية والظهور بالشخصية نفسها بشكل مغاير لحرصها على هيبة «ناهد عمران».

مكانة واحدة

منى واصف التي قدمت لـ«الفن السابع» خلال مسيرتها الحافلة أكثر من 30 فيلماً، أوضحت أنها تفضل الأدوار الصعبة والقوية، وأن للتلفزيون والسينما مكانة واحدة في قلبها ومسيرتها، خصوصاً أنها تميزت في كل مرحلة من حياتها في تقديم أعمال مميزة عبر الشاشتين الفضية والذهبية، وإن كان للمسرح مكانة خاصة لديها.

ختام مثالي

أعربت منى واصف عن تقديرها لحضور العرض الخاص بفيلم «الهيبة» في أبوظبي ودبي، واستعادت تكريم فريق عمل الجزء الأول من المسلسل في مهرجان دبي السينمائي الدولي، معتبرة أن الأصداء الإيجابية التي حصل عليها فريق عمل الفيلم في الدول العربية، كانت الختام المثالي لعمل جماهيري ناجح بكل المقاييس.