Vikram Vedha.. مواجهة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

Vikram Vedha - «فيكرام فيدا»، من أحدث الأعمال السينمائية البوليوودية التي تُعرض حالياً في السينما المحلية، وتم تنفيذها وتصويرها في العاصمة الإماراتية بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام، وبالتعاون مع twofour54. ويأتي الفيلم كنسخة جديدة من العمل الأصلي الذي عُرض عام 2017 بالاسم نفسه، بقصة مختلفة وأبطال جدد.

يلعب بطولة الفيلم هريثيك روشان بدور «فيدا»، وسيف علي خان بدور «فيكرام»، ورادهيكا أبتي، وروهيت صراف وروفيق خان. وعاد الثنائي المنتج فيفيك غراوال والمخرج بوشكار وغياثري، لتقديم نسخة جديدة من عملهما المميز الذي قدماه قبل 5 سنوات، مع جرعة زائدة من مشاهد القتال والحركة.

بنية تحتية متطوّرة

مزج الفيلم بين الأكشن ومشاهد القتال الاحترافية التي نُفذت بمستوى تقني وفني عالٍ، وتم تصويرها في أبوظبي على مدار 28 يوماً عبر مجموعة من المعالم الطبيعية والمواقع الخلابة في مناطق متفرقة من العاصمة الإماراتية، منها محمية بحيرة الوثبة، واستوديو التصوير الخارجي التابع لـ twofour54 والذي تضمن تجهيزات وإعدادات تحاكي تفاصيل المدن التي تعرضت للحروب، بالإضافة إلى تأسيس سوق بطابع عربي، حيث استفاد طاقم العمل من تنوع الطبيعة الساحرة في أبوظبي والبنية التحتية المتطوّرة ومرافق الإنتاج الحديثة الحائزة جوائز، ومجتمع الكوادر الإبداعية وبرنامج الحسم البالغ 30% على تكاليف الإنتاج.

خير وشر

النسخة الجديدة من «فيكرام فيدا» الذي ضمّ طاقم عمل من 2.800 كادر، وفريقاً دولياً من 250 شخصاً و120 كادراً محلياً، يسرد قصة ضابط شرطة شريف يُدعى «فيكرام»، يبدأ رحلته في تعقب رجل العصابات الشرس «فيدا» والتخطيط لقتله، خصوصاً أنه ينفذ العديد من العمليات غير المشروعة، إلى أن تشهد أحداث الفيلم تحولاً كبيراً، بعدما ينجح «فيدا» في تغيير رؤية «فيكرام» تجاه مفهوم الخير والشر، ليصبحا على وفاق ويتحدا معاً ضمن فريق واحد، من أجل الوصول إلى المجرم الحقيقي.

أداء قوي

مشاهد المواجهة التي جمعت هريثيك روشان الذي جسد دور «فيدا»، وسيف علي خان، الذي أدى دور «فيكرام»، نُفذت باحترافية عالية من حيث الأداء القوي ومشاهد القتال، خصوصاً أن لكل واحد منهما مسيرة حافلة في تقديم أفلام الأكشن والحركة، كما أن الانسجام الفني بينهما، جعلهما يظهران بشكل مغاير عن الأدوار التي قدماها في أفلامهما السابقة.