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أزياء شتاء 2023.. إطلالة من الحضارات القديمة

أزياء شتاء 2023.. إطلالة من الحضارات القديمة
14 أكتوبر 2022 00:37

أحمد عاطف (القاهرة) 

سجل اللونان الأسود والفضي حضوراً بارزاً في تصاميم مجموعات شتاء 2023، حيث قدمت دور الأزياء العالمية فساتين متنوعة تميزت بالقوة والنعومة. وقدم مصمم الأزياء اللبناني زياد نكد تشكيلة مستوحاة من الحضارات القديمة في الشرق الأوسط، مزج فيها بين الخطوط الشرقية والهندية، لتظهر الفساتين وكأنها تعود لأميرة عاشت في فترة زمنية بعيدة، ما منح أزياءه بعداً إنسانياً وحضارياً.
وفي حديثه لـ «الاتحاد» ذكر زياد نكد أنه اختار تقديم كل فستان بقصة مختلفة تتسم بالجرأة والذوق الرفيع، لاسيما أن معظم النساء اللاتي يحرصن على ارتداء تصاميمه يتمتعن بقوة الشخصية ويبحثن عن التميز والاختلاف والبعد الحضاري للقطعة.

فن الموزاييك
واستخدم نكد أسلوب فن الموازييك في فساتين الشتاء، فظهرت وكأنها قطع من «الألغاز» تم تجميعها لتتحول إلى مجوهرات ثمينة أو لوحة تجمع أفضل التصاميم. وظهر اللونان الأسود والفضي في معظم الفساتين لارتباطهما بالشتاء كبقية الألوان الداكنة، وتميزت قطعه بالخفة والنعومة لتتيح ارتداءها بشكل سريع.
وفي ظل اعتماد الكثير من النساء على التسوق الإلكتروني، للحصول على مثل هذه القطع الخفيفة، قدم نكد في مجموعته كل ما تبحث عنه المرأة العصرية، وابتعد عن التطريزات القوية ليقدم ملابس مناسبة للفتيات والسيدات ممن يفضّلن الألوان الصارخة لأنها تشعرهنّ بالحضور والانطلاق.

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البدلة تعود
وقدمت دور الأزياء العالمية مجموعة متنوعة من أزياء الشتاء، فاعتمدت بعضها على الملابس ذات الأكتاف كبيرة الحجم والمائلة، وعلى قطع ملابس تتحول إلى معطف سميك، مع الاعتماد على الفرو الزائف في أكثر من إطلالة، والتركيز على استخدام الأنسجة الرقيقة في فساتين السهرة. وأعيد تقديم البدلة لهذا العام مع تعديلات بسيطة لتصبح أكثر راحة.

تطريزات تقليدية
وبرز اللون الأحمر في الكثير من المجموعات، إلى جانب الباستيل والألوان الداكنة، وكان حاضراً في عروض الأزياء الإيطالية، ولم يقتصر على الفساتين فقط وإنما في الكورسيه والأكسسوارات المصاحبة. ورفعت إحدى العلامات التجارية شعار «نحو المزيد من المغامرة والاستكشاف»، وظهر ذلك جلياً في الاعتماد على التطريزات القوية المميزة على الفساتين التقليدية القديمة.

  • المصمم اللبناني زياد نكد
    المصمم اللبناني زياد نكد

معاطف
طرحت دور الأزياء العالمية لموسم شتاء 2023 ملابس مناسبة للتزحلق على الجليد والنزهات الصباحية، مع التركيز على الاستخدام المتعدد للقطعة الواحدة، والتي يمكن فصل ياقتها أو ارتداؤها من الناحيتين. وظهرت المعاطف ذات الوجهين، وبدت بسيطة وأنيقة من الخارج، وكقطعة شبابية مطبوعة من الداخل.

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