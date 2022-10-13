ما سر نجاح كريستين كوين؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت النجمة الأميركية كريستين كوين (33 عاماً) عن أهم سر لنجاحها، وهو قول «لا»، حتى لو كان ذلك يعني مضايقة بعض الأشخاص وإثارة المشاكل. وقالت إنها سعيدة بهذا الموقف الصارم الذي اتخذته، وترى أنه من السهل للغاية قول «نعم» لأننا نخشى إيذاء مشاعر الأشخاص، أو نريد أن نكون قادرين على فعل أي شيء وكل شيء، إلا أن القدرة على وضع الحدود جعلتها أكثر ثقة واستعداداً لتبني معتقداتها، بدلاً من فعل ما يريده الناس أو يتوقعون منها أن تفعله.

وذكر موقع Female First البريطاني أن كريسيتن سمسارة عقارات ناجحة، واشتهرت عبر البرنامج التلفزيوني «عمالقة العقارات» الذي ابتكره المنتج آدم ديفيلو.