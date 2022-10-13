«الوضع مستقر 2».. مغامرات كوميدية

تامر عبد الحميد (أبوظبي) بقصص جديدة ومضمون مختلف، قرر صناع مسلسل «الوضع مستقر» تنفيذ جزء ثانٍ منه، تُعرض أولى حلقاته اليوم الخميس، لاسيما بعد الصدى اللافت الذي حققه الجزء الأول بعد عرضه العام الماضي. يعود الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس، في دوري ضابطي الأمن اللذين يتوليان مهمة مراقبة أمنية من داخل سيارتهما، بانتظار تعليمات فريق المراقبة للقبض على عصابات المافيا والعلميات الإجرامية، ويجدان نفسيهما في مآزق تنتج عنها مواقف ومغامرات كوميدية، مع ظهور شخصيات جديدة ومجرمين أكثر غرابة.
مواقف مضحكة يشارك في بطولة المسلسل انتصار وإنجي كيوان وشيماء سيف، من إخراج وائل فرج. ويُعتبر «الوضع مستقر» الذي تُعرض أولى حلقات جزئه الثاني اليوم على +OSN، النسخة العربية من الإنتاج الأسترالي الأصل No Activity، ويسلط العمل الضوء على طريقة تعامل ضابطَي الأمن خلال رحلتهما في الكشف عن عمليات إجرامية ضمن مواقف مضحكة. وجاء ذلك من خلال شخصية «سعيد» الذي يجسده ألفونس لتأمين النقطة 27، وعُرف عنه أنه لا يمتلك أي خبرة في التعامل بالأسلحة، وكل ما يفعله الجلوس في السيارة والتحدث مع صديقه «كامل»، الذي يؤديه خالد منصور، العضو الثاني في تأمين النقطة 27، الذي يتخذ الأمور بجدية أكثر، مع أنه أيضاً محدود الذكاء.
نقلة نوعية وأعرب خالد منصور عن فخره بتنفيذ موسم ثان من «الوضع مستقر» بعدما نال الجزء الأول صدى إيجابياً ونسبة متابعة كبيرة على مستوى الوطن العربي، موضحاً أن الجزء الجديد من المسلسل يتضمن مواقف كوميدية مختلفة، وقصصاً مغايرة عن التي قدمت في الجزء الأول، موجهاً شكره لصناع المسلسل الذي يعد نقلة نوعية في الدراما الكوميدية العربية. ولفت منصور إلى أن تنفيذ الجزء الثاني من المسلسل، لم يأت كعملية استثمار لما حققه الموسم الأول فقط، فقد تم التحضير للعمل منذ البداية من ناحية القصص والشخصيات، لتقدم بأجزاء متعددة على غرار المسلسلات متعددة الأجزاء، وكان استكمال إنتاجه بأجزاء أخرى متوقفاً على مدى تقبل الجمهور العربي لهذه النوعية من المسلسلات التي تضع المغامرة في قالب كوميدي.
تغييرات جذرية من جهته، أوضح المخرج وائل فرج أن هناك تغييرات جذرية طرأت على السيناريو والقصة الأصلية للمسلسل، لتتناسب مع ذائقة المشاهد العربي، فيما يتعلق بالإفيهات والمواقف الكوميدية، لافتاً إلى أن فريق العمل اجتهد وتعاون بكل حب حتى تظهر نتيجة الموسم الثاني، مماثلة لما حققه الجزء الأول. وقالت إنجي كيوان: أعتبر هذا العمل محطة مهمة في حياتي الفنية، خصوصاً أنني شاركت فيه مع نخبة من ألمع نجوم الكوميديا من المخضرمين والشباب، ضمن أحداث مميزة تعتمد على الموقف. كان صناع العمل احتفلوا في العرض الخاص لأولى حلقات الموسم الثاني من المسلسل، في مبنى «لافينواز» التاريخي بمصر، بحضور الأبطال العمل، وضيوف الشرف بينهم مروة العزالي ومنة عرفة.