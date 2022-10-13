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«كرواسون» ضمن «السينمائي الدولي» يحفِّز الشباب

«كرواسون» ضمن «السينمائي الدولي» يحفِّز الشباب
13 أكتوبر 2022 18:39

الشارقة (الاتحاد)

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عرضت «سينما فوكس» سيتي سنتر الزاهية بالشارقة مساء أمس الأربعاء، الفيلم الكوري «كرواسون»، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضمن فعالية «السجادة الخضراء»، خلال برنامج الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب.وأتاحت «السجادة الخضراء» التي تنظم للمرة الأولى في تاريخ المهرجان للجمهور فرصة تذوّق الفيلم الروائي للمخرج الكوري سونغ كيو تشوي، الذي صوّر خيارات الحياة المتوازنة والقرارات المهنية، حيث ودع المهرجان المشاهدين من عُشّاق السينما ومُحبّي الثقافة والأفلام الكورية بقطع مغلّفة من الكرواسون، تشبه تلك التي تصنعها بطلة الفيلم، وتحمل كلٌّ منها ملصقاً بعبارة «هل سبق أن تذوّقت فيلماً؟». ويروي الفيلم قصة الشابة سونغ يون، التي تؤدي دورها الممثلة نام بو را، والشاب هيجون، الذي يقوم بدوره الممثل الكوري هيوك، والمسار الذي اختاره كلٌّ منهما بين الواقعية والمثالية في سعيهما لتحقيق طموحات متناقضة، حيث تستقيل سونغ يون من وظيفتها في القطاع الحكومي لتتبع شغفها وتفتتح مخبزها الخاص، في حين يستعد هيجون للالتحاق بالقطاع الحكومي ليتجنب تكرار تجربة تسريحه من الشركة الخاصة التي كان يعمل فيها، فما الذي ينتظرهما وما الذي يخبِّئه هذا المخبز لهما؟ وخلال اللقاء بعد العرض، أكد مخرج الفيلم للجمهور أن الأداء المؤثر للممثلين ساعد على تعزيز الحبكة الدرامية البسيطة الخالية من الأحداث التي اعتمدت على الأماكن المغلقة بأقل عدد ممكن من الممثلين، حيث يعد الفيلم، الذي أُنتج خلال انتشار الجائحة، نموذجاً استثنائياً لهذا التوجه المبتكر الذي تبناه كثير من المخرجين حول العالم. وأضاف: نصيحتي للشباب، أن يثقوا بمهاراتهم وشغفهم وقراراتهم الشخصية في اختيار مهنة المستقبل، حتى لو كان ذلك على حساب الأمان والاستقرار الوظيفي، وأن يؤمنوا بقدراتهم على تحقيق أحلامهم.
 

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