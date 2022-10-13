القرية العالمية.. برنامج حافل للموسم 27

دبي (الاتحاد)

كشفت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن المزيد من التجارب الجديدة والوجهات الترفيهية الحديثة التي سيحفل بها موسمها الـ 27، المقرر أن ينطلق في 25 أكتوبر الجاري.

ومع قرب حلول "الهالوين"، سيمنح «بيت الرعب»، الذي تم تشييده أخيراً، الضيوف تجربة مذهلة في منزل يُتوقع أن يكون الأكثر رعباً في المنطقة، والذي سيقدم لزواره مجموعة من الممثلين عبر 9 تجارب مختلفة، مثل الركن المسكون، عنبر المجانين، والشجرة التي تصرخ.

ويقدم بيت الرعب، الذي يمتد على مساحة 660 متراً مربعاً، بمفهومه الجديد أحدث التقنيات الآلية المتحركة من الولايات المتحدة، والتي صممتها شركة «كايف انترتينمنت» للقرية العالمية، بهدف منح الضيوف تجربة مليئة بالتشويق لمنزل رعب فريد من نوعه.وتستقبل القرية العالمية ضيوف موسمها الـ 27 بوجهة ترفيهية أخرى جديدة هي ساحة "ديغرز لاب" للحفريات حيث ستتاح الفرصة للأطفال الصغار والأكبر سناً لارتداء خوذة البناء، والانضمام إلى عالم من المتعة والمرح لدى تجربتهم الحفر الهيدروليكي عند مدخل منطقة كرنفال، والذي سيتحكم به البناؤون الصغار عبر قيادتهم للحفارات والقلابات وآلات البناء الأخرى، ما يوفر الكثير من المرح لأفراد الأسرة.

وفي عالم تسوده الغرائب، يعود متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق! » الشهير، إلى القرية العالمية في عامه الرابع، ليقدم للضيوف غرائب مفعمة بالحياة، ومعروضات ملفتة للنظر، إضافة إلى أكثر من 200 معروضة رائعة من أنحاء العالم.

وستضم منطقة كرنفال للألعاب أكثر من 170 جولة ترفيهية وألعاب مهارة ووجهات وأنشطة ترفيهية مثالية. كما سيتم توفير مداخل المسار السريع لـ 7 من أشهر ألعاب الركوب في كرنفال، لمنح الضيوف فرصة للدخول السريع إلى ألعاب الركوب المفضلة لديهم.

وقال مارك تاكر، مدير إدارة "أورب إنترتينمنت": عمل فريقنا طوال الصيف بجد للارتقاء بالألعاب الحالية وابتكار تجارب جديدة، واستغرقنا وقت طويل من العمل الدؤوب للتأكد من أن ألعابنا ووجهاتنا الترفيهية على المستوى الذي يلبي توقعات الملايين من ضيوفنا، وأن شروط السلامة وتجارب الضيوف على درجة عالية من الجاهزية، ونتطلع بشغف لفتح بوابات القرية العالمية واستقبال الضيوف.

وكشفت القرية العالمية الشهر الماضي عن منطاد "جي في بيغ بالون" الهيليوم الأول من نوعه، والذي سيحلق بضيوف القرية العالمية على ارتفاع 200 قدم فوق سطح الأرض، لإتاحة الفرصة لرؤية بانورامية ساحرة للقرية العالمية ومدينة دبي.