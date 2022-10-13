بثينة الرئيسي.. ماذا قالت ضمن «السينمائي الدولي للشباب»؟
بثينة الرئيسي.. ماذا قالت ضمن «السينمائي الدولي للشباب»؟
13 أكتوبر 2022 18:03
الشارقة (الاتحاد) قالت بثينة الرئيسي خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: احترام العمل والشغف به هو ما يدفع الإنسان إلى تحقيق النجاح، وهذا ينطبق على مجالات الحياة. ولفتت الرئيسي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة باختلاف جمهورها، وهذا يجعلها تدرس بشكل دقيق ظهورها عليها، لذلك فإنها لم تظهر في بث حي على «تيك توك» حتى هذه اللحظة، مع تركيزها واهتمامها بالإنستغرام، وعلى الرغم من العفوية التي تتميز بها تلك القنوات الإعلامية، إلا أن النجاح يرتبط بذكاء الشخص في طريقة ظهوره عليها. وأضافت: الإنتاج الفني سلاح ذو حدين، فالمنتج لأي عمل فني بحكم العلاقات التي يتطلبها الإنتاج والاحتكاك مع الآخرين، من الممكن أن يخرج عملاً راقياً يتعاون فيه مع مختلف الأطراف بود ومحبة، وتكون ثماره ذات أثر على الآخرين، وقد يؤدي على العكس إلى حصول نزاعات مع أطراف العمل، لذلك أنصح من أراد أن يدخل عالم الإنتاج بحذر. ونصحت الشباب قائلة: لا تقلدوا أحداً على وسائل التواصل الاجتماعي، فالتقليد لا يخدم الإنسان، ولتكن لكم شخصيتكم الإبداعية التي تمثلكم، ولا تتصنعوا لتظهروا كالآخرين، أياً كان تأثيرهم وشهرتهم، حتى وإن كان المحتوى الذي تقدمونه موجوداً على الساحة، فليكن لكم أسلوبكم الخاص وبصماتكم التي تعبر عنكم لتحقيق التميز.