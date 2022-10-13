مهرجان «ديوالي»..عروض ترفيهية وتجارب متفردة

أبوظبي (الاتحاد) ينطلق مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي غداً 14 أكتوبر ويستمر حتى 28 أكتوبر، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة لسكان المدينة وزوارها، وتتنوع بين العروض الترفيهية المذهلة وأسواق ديوالي والمعارض والعروض الترويجية الرائعة إلى جانب التخفيضات والأنشطة التي تحرص المتاجر والعلامات التجارية على تنظيمها عبر أرجاء المدينة. ويعد «ديوالي» أحد أبرز المهرجانات ضمن التقويم السنوي للفعاليات في دبي، حيث تضاء مختلف الأحياء ومراكز التسوق والمعالم الرئيسية في المدينة بألوان مبهجة مع الاحتفال السنوي بهذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والتي أعدت له برنامجاً حافلاً.
البازارات والأسواق تنظم «دبي فستيفال بلازا» حتى 23 أكتوبر «بازار ديوالي»، من الخميس إلى الأحد من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 1:00 ليلاً. يحتفي «برجمان مول» بمناسبة ديوالي حتى 30 أكتوبر، من خلال تقديم عروض احتفالية مميزة وديكورات رائعة وعروض ترفيه حية وعروض الأزياء وكذلك أطعمة ديوالي اللذيذة. يقدم «الواحة مول» العروض الترفيهية الحية والورش الفنية وسوق ديوالي حتى 24 أكتوبر، كما يقدم عرض «أنفق واربح». في الفترة من 15 أكتوبر حتى 24 أكتوبر، يقدم سوق الواجهة البحرية في كورنيش ديرة للزوار تجربة مميزة خلال مهرجان ديوالي، وذلك عبر أكشاك الطهي والوصفات الهندية التقليدية والتي يقدمها الشِف كريستوس ليمبيرس. وتشهد المنطقة عروض بوليوود النابضة بالحياة وورش رانجولي وكذلك ورش عمل ديوالي للأطفال. ويمكن للزوار الاستمتاع بالسوق المقام في الهواء الطلق «فايبز باي ذا باي»، الذي يقدم مجموعة متنوعة من عربات الطعام، والأسواق الجديدة المتنوعة، وتجربة مائية لا بد من مشاهدتها يؤديها سيرك فونتانا، والذي يقدم أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط يشمل عروضاً فنية مذهلة ومؤثرات خاصة.