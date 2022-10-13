40 فيلماً تبهر الأطفال في «الشارقة السينمائي الدولي»

الشارقة (الاتحاد)

تضمنت فعاليات اليوم الرابع من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» عدداً من العروض السينمائية المخصصة لطلبة المدارس في 3 وجهات، حيث شهد مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، و«فوكس سينما» في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة، ومردف سيتي سنتر في دبي، إقبالاً كبيراً من الأطفال المتحمسين الذين جاؤوا بحافلات مدرسية صفراء اللون لمشاهدة 40 فيلماً متنوعاً ألهمت جيلاً من الشباب الشغوف بالسينما والأفلام.

18 فيلماً مميزاً

خاض الأطفال من المدارس الابتدائية مغامرة فريدة مع فيلم «صديقان» للمخرج براسون تشاترجي، الذي يروي قصة تسلط الضوء على مفهوم الصداقة وعدد من القضايا المجتمعية، حيث عُرض هذا الفيلم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

واستكشف الأطفال الحياة بألوانها المبهجة واختبروا مشاعر ممزوجة بين الفرح والأمل من خلال 9 أفلام في فئة «أفلام من صنع الطلبة»، هي «وحيداً في المصعد»، «أكثر جدة مملة في العالم بأسره»، «قارب الكاياك»، «جدّي»، «عُزلة النجوم»، «حكايات المياه المالحة»، «غير واقعي إلى حد ما»، «الباسيليسك»، و«أصوات بين التيجان».

وعن فئة «أفلام خليجية قصيرة»، عُرضت 8 أفلام، وهي «علي وخروفه المعجزة»، «جوّي»، و«من يحرقن الليل»، واستعرضت الصعوبات التي يواجهها الأطفال، وطرق الارتقاء بملكات تفكيرهم النقدي، بما يساعدهم في التغلب عليها، بالإضافة إلى أفلام: «زوال»، «صوت الريشة»، «حُجر»، «نور شمس»، و«حُلم صغير»، التي عززت وعي الجمهور حول طموحات وتطلعات أقرانهم الذين لم يحالفهم الحظ لعيش حياة كريمة.

أفلام ملهمة

عرضت «سينما فوكس» سيتي سنتر الزاهية بالشارقة فيلم الرسوم المتحركة الطويل «أوينك»، الذي يروي قصة فتاة صغيرة تتلقى حيواناً أليفاً صغيراً كهدية من جدها، ويستهدف الفيلم المنتج بتقنية «إيقاف الحركة» طلاب مدارس المرحلة الابتدائية.

واستعرض الفيلم الكوري «زهرة من الورق» والتونسي «قدحة» الصعوبات التي تواجه شعبي البلدين، وقدمت أفلام «صخرة القمر من أجل مَنداي»، «فرحة»، و«أولاد البحر» رؤى حول قدرة الشعوب على تجاوز التحديات، كما سلَّط الفيلم الكوري «كرواسونت» الضوء على أهمية اختيار مسيرة مهنية مبنية على الموهبة والشغف.

وشملت قائمة «أفلام من صنع الطلبة»: «حادث غير متوقع»، «ملفوف مخلل»، «ارقد بسلام»، «دموع سين»، «مِحْوَر»، «بابا جعفر»، و«لحن نغمة رقص» التي أثرت خيال الأطفال.

أفلام متنوعة

واستضافت سينما فوكس مردف سيتي سنتر بدبي عروضاً سينمائية لطلاب المرحلة الإعدادية، حيث تضمنت فئة «أفلام دولية قصيرة» 4 أفلام: «الليلة التي غادرت فيها أميركا»، «الإبرة»، «بيت بيوت»، و«سلفادور دالي».

وشاهد الطلاب 4 أفلام وثائقية: «ماء ورياح وغبار وخبز»، «شيرو»، «أبو بشير»، و«حُلم الحصان» التي صورت جوانب الحياة اليومية المختلفة للشخصيات.

وضمت قائمة «أفلام من صنع الطلبة»: «وحيداً في المصعد»، «قارب الكاياك»، و«جدّي»، «أكثر جدة مملة في العالم بأسره»، «عزلة النجوم»، «حكايات المياه المالحة»، «غير واقعي إلى حد ما»، «الباسيليسك»، و«أصوات بين التيجان».

ويوفر مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب لطلاب المدارس فرصة استكشاف عالم السينما والتعرف على الثقافات العالمية.