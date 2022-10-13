صناع أفلام شباب يتدربون في «السينمائي الدولي»

الشارقة (الاتحاد)

تحت عنوان «كيف ندعم المواهب المحلية والدولية» استضاف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب جهاد درويش، رئيس شركة «المواهب وإثراء المخيلة» المتخصصة بالأفلام والترفيه، في جلسة حوارية حدد خلالها استراتيجيات تحفيز الفكر الإبداعي والنقدي لتشجيع الشباب الواعدين على اكتشاف إمكاناتهم وتنمية مواهبهم.وفي الجلسة التي أدارتها شهد الكعبي، مساء الاثنين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، أكد الضيف أن التدريب العملي الذي تم توفيره من خلال البرامج التنموية في «استوديو الفيلم العربي» ساعد صنّاع الأفلام الواعدين في المنطقة في الحصول على التوجيه والإرشاد والدعم اللازم لتحقيق أحلامهم.

وقال: يساهم «استوديو الفيلم العربي»، للسنة العاشرة على التوالي، في تسليط الضوء على صناعة السينما الإماراتية التي تشهد تطوراً متسارعاً على الساحة العالمية، ويواصل تطوير المحتوى الإماراتي والعربي، فمن خلال تعريف العالم بقصص النجاح التي تقدمها دولة الإمارات، وتزويد الشباب بالأدوات اللازمة لصناعة محتوى إبداعي، وسرد قصصهم، يتمثل هدفنا بإعداد صناع أفلام ومخرجين سينمائيين عالميين هنا في دولة الإمارات.

وتابع: اليوم، يمكن للجميع المشاركة في صناعة الأفلام، فالهاتف الذكي أداة قوية أثبتت قدرتها المتقدمة على التقاط المحتوى، وتحريره، ونجحت بإزالة الحواجز والعقبات التي تفرضها أدوات التصوير التقليدية.

وشجع جهاد درويش الشباب المشاركين في المهرجان على متابعة شغفهم في صناعة الأفلام، قائلاً: حققوا أحلامكم واصنعوا محتوى جديداً وأنتجوا أفلاماً بأفكاركم الإبداعية، لأنكم حاملو شعلة السينما الإماراتية، واغتنموا الفرص التي تقدِّمها لكم المنصات الإعلامية، وعلى رأسها هذا المهرجان، لسرد قصصكم، لأنكم تتحملون مسؤولية حماية الثقافة الإماراتية والعربية والتعريف بها في أنحاء العالم.