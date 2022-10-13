موسى البقيشي يدعم المواهب في «السينمائي الدولي»

الشارقة (الاتحاد)

الطفلة لمياء تصادف صديقها الطفل عبود وتخبره أنها ذاهبة إلى مهرجان سينمائي، فيطلب منها أن تسمح له بمرافقتها، لكنها تشترط عليه ألا يشاغب أبداً، فيعدها بذلك. هذا مشهد مسرحي درامي احتضنته «منطقة الترفيه» في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب كمقدمة للجلسة الحوارية التي استضافت الممثل الإماراتي موسى البقيشي.جاء ذلك خلال اليوم الثالث من المهرجان في دورته التاسعة التي تقام في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة حتى 15 أكتوبر الجاري، في بادرة لتشجيع الأطفال على فن الأداء المسرحي، والاستماع إلى رأي الضيف بالمشهد الذي أدياه.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تنشئة جيل إعلامي، متمنياً لجميع الأطفال من أصحاب المواهب الفنية والأدائية أن يسلكوا الطريق الصحيح الذي سلكه الطفلان لمياء وعبدالله.

وحول بداية شغفه الإعلامي والفني، أكد البقيشي أنها كانت خلال النشاط المدرسي، عندما كان الطلاب يختارون هواياتهم ورغباتهم سواءً في الموسيقى أو الرياضة أو المجال الإذاعي الصباحي، وكان المدرسون يعملون على تنمية شغف الأطفال ومواهبهم والارتقاء بها للأعلى، مشيراً إلى أن معلم وجّهه للمجال الإذاعي، وساعده على تعلم طريقة التعامل مع المايكرفون والكاميرا، ثم انتقل إلى المجال المسرحي من خلال مسرح رأس الخيمة الوطني.

وأضاف: عملنا مع المؤسسين وكبار الممثلين والمسرحيين، وتعلمنا منهم، ونهلنا من خبراتهم وطاقاتهم، حيث إن دولة الإمارات منذ ذلك الحين تمشي بخطوات واثقة لإعداد شابات وشباب متميزين في مجال الإعلام والفنون الإعلامية، ونتمنى التفوق والنجاح لأبنائنا في كافة المجالات، سواءً في التمثيل أو الكتابة أو المكياج أو الإخراج والإنتاج، ونشد على يد كل من ساهم في نجاح هذا المهرجان، الذي ينمو ويتطور عاماً بعد عام ويرسخ مكانته على خريطة المهرجانات السينمائية العالمية.

وتابع: الالتزام ضروري في مجال عملنا والمعاناة جزء منه، حيث إننا نقدم كامل طاقتنا لتحقيق مصداقية الشخصية وأداء الدور بأفضل طريقة ممكنة، والتضحية مهمة لتحقيق النجاح، معرباً عن امتنانه للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات، وتلفزيون الشارقة، وأبوظبي، ودبي، للفن والفنانين الإماراتيين.

وشدد البقيشي على أهمية تقديم نصوص مدروسة بشكل صحيح لأن الطفل اليوم أصبح واعياً بكل شاردة وواردة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ولهذا ينبغي للكاتب مخاطبة عقلية الطفل، وللممثل أن ينجح بإيصال رسالة الكاتب.

وأبدى إعجابه بالمهرجان، وتوجه بالشكر للقائمين عليه، حيث يشهد هذا الحدث الثقافي نجاحاً وإقبالاً كبيرين، حيث يبدو الحضور والتفاعل والابتكار جلياً، موجهاً رسالة للفنانين الإماراتيين لزيارة المهرجان والتفاعل مع الأطفال والشباب وتشجيعهم.

