«ناسا» تحدد موعداً جديداً لإطلاق صاروخها إلى القمر
«ناسا» تحدد موعداً جديداً لإطلاق صاروخها إلى القمر
13 أكتوبر 2022 15:38
حددت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الرابع عشر من نوفمبر موعداً جديداً لمحاولة إطلاق صاروخها الضخم إلى القمر في إطار مهمة "أرتيميس 1". وأجرت ناسا محاولتي إطلاق لهذا الصاروخ، في نهاية أغسطس ثم في بداية سبتمبر، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل فنية. وأُعيد في نهاية سبتمبر "اس ال اس"، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي من أجل حمايته من الإعصار "إيان" الذي دمر أجزاء من فلوريدا.
وأوضحت ناسا أنّ نافذة إطلاق الصاروخ الجديدة التي تمتد على 69 دقيقة ستفتح ليل 13 إلى 14 نوفمبر عند الساعة 4,07 بتوقيت جرينتش. وجرى تحديد تاريخين احتياطيين هما 16 و19نوفمبر. ولم يتم بعد إطلاق "اس ال اس" الذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد.