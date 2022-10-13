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أول سائح في الفضاء يرغب في خوض التجربة مرة أخرى

أول سائح في الفضاء يرغب في خوض التجربة مرة أخرى
13 أكتوبر 2022 15:37

أعلن أول سائح إلى الفضاء، الأربعاء، أنّه يعتزم المشاركة مع زوجته في مهمة مستقبلية حول القمر تنظمها شركة "سبايس إكس" الأميركية.
وقال رائد الأعمال الأميركي دينيس تيتو، وهو أول شخص يدفع المال مقابل المشاركة في رحلة فضائية نُظمت سنة 2001، في تصريح صحافي إنّ شغفه بـ "الفضاء والإمكانيات التي يوفرها للبشرية" هو ما دفعه للتفكير في خوض التجربة مرة أخرى. 
ويشارك دينيس تيتو وزوجته أكيكو في مهمة فضائية تستغرق أسبوعاً وتهدف إلى الوصول على بعد 200 كيلومتر من سطح القمر قبل العودة إلى الأرض.
وستنطلق هذه المهمة عندما ينهي الملياردير إيلون ماسك النموذج الأولي لمركبته الفضائية "ستارشيب" وينفذ أول رحلة تجارية مخطط لها أصلاً مع الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا.
وحجز الزوجان مقعدين من بين المقاعد الـ12 المتوفرة، عكس مايزاوا الذي حجز كامل مقاعد الرحلة التي تنظمتها "سبايس إكس".
ولم يشر تيتو 82 عاماً إلى تكلفة الرحلة مع زوجته، فيما سبق أن دفع 20 مليون دولار عام 2001 ليكون على متن صاروخ روسي توجّه إلى محطة الفضاء الدولية، وهي رحلة استهلّت عصر السياحة الفضائية.

 

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