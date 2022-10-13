«السوخاسانا».. أفضل وضعية أثناء تناول الطعام!

أبوظبي (الاتحاد) الجلوس متربع الرجلين على الأرض أثناء تناول الطعام، من العادات القديمة التي يؤكد الخبراء على ضرورة استعادتها، لما لها من فوائد لتحسين عملية الهضم.
وأوضحت الدكتورة ديمبل غانغدا مدربة نظام الأيورفيدا وصحة القناة الهضمية أن الجلوس متربع الرجلين على الأرض أثناء تناول الطعام يحقق الراحة للعقل والجسم، فعندما يكون الدماغ في حالة هدوء، يمكنه التركيز بشكل أكبر على الطعام، ما يساعد الجسم في هضم المغذيات وامتصاصها بشكل جيد. وأضافت أنه في حالة سكون الأطراف السفلية ووضعها في حالة عدم الحركة، يكون العقل مستعداً لتلقي إشارات من الحواس الـ 5 وإرسال رسائل إلى المعدة عن نوع العصارات الهضمية الذي يلزم تجهيزه مسبقاً.
وفي هذه الوضعية التي تسمى في اليوغا «السوخاسانا»، يكون الجزء السفلي من الجسم في مرحلة راحة، ما يقلل من الضغط على القلب لضخ الدم ومن ثم زيادة الدورة الدموية إلى منطقة البطن. ونقل موقع Indian express الهندي عن ديمبل قولها إنه من الفوائد الأخرى لهذه الوضعية الضغط على عضلات المعدة والكبد والمرارة لإفراز العصارات الهضمية المطلوبة وتقوية منطقة الحوض.