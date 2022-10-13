6 عادات تخلِّصك من الملل

ترجمة: عزة يوسف

ينتج الشعور بالملل عن مواصلة روتين لفترة طويلة، وقد يؤدي إلى العديد من الأنشطة السلبية مثل تصفح الهاتف من دون هدف أو تجنب المهام اليومية أو المزيد من الفوضى، إلا أن هنالك بعض العادات المفيدة يمكن فعلها عند الشعور بالملل، أوضحها موقع Metro البريطاني.

1 اكتب أفكارك:

دوِّن أفكارك سواء كانت إيجابية أم سلبية، فهي طريقة رائعة لإدراك ما يدور بخلدك ومعالجته بالشكل الأمثل.

2 خطط أسبوعية:

من المهام السهلة التي يمكن أن تساعد في تنظيم الروتين، التخطيط لما تود فعله طوال الأسبوع، كتابة أو تدوين المهام اليومية بما يتضمن العمل والحياة الاجتماعية وأي وجبات أو وصفات تريد عملها، أو حتى ما الذي تريد أن ترتديه أيام الأسبوع.

3 - لغة جديدة:

تعلم لغة جديدة مهارة مفيدة قد تساعدك عند السفر للخارج، ويمكنك التسجيل في دورات عبر الإنترنت من خلال أحد التطبيقات على هاتفك أو القراءة في كتاب عن اللغات.

4 - التغيير:

ربما تشعر بالملل لأن الكتاب الذي تقرأه ليس مثيراً بشكل كافٍ أو لأن المسلسل الذي تشاهده مزعج، يمكنك في تلك الحالة اختيار كتاب غريب ومشاهدة مسلسل جديد.

5 - حل الألغاز:

حاول كسر الملل بألعاب مفيدة أو ألغاز تنشط عقلك وتفكيرك، وخصِّص بعض الوقت للألعاب مع المشروبات المفضلة والوجبات الخفيفة والموسيقى اللطيفة الأصدقاء أو الأسرة.

6 - هواية مفيدة:

أفضل طريقة للخروج من حالة الملل أن تجعل عقلك منشغلاً، عن طريق ممارسة هواية أو نشاط تستمتع به، إذا كان لديك حديقة أو بعض الزرع في منزلك، يمكنك العناية بها لتسلية وقت فراغك، حيث تجعلك الزراعة تمارس التأمل والتواصل مع الطبيعة وإيجاد إحساس بالسلام والهدوء.