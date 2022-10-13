"جوجل" تسمح لـ "منصة ترامب" بعرض تطبيقها

أعلنت شركة "جوجل" الأربعاء، أنّها سمحت لمنصّة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" التي أسّسها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعرض تطبيقها على "بلاي ستور"، متجر تنزيل التطبيقات على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد. وقال عملاق الإنترنت إنّه أصدر هذا القرار بعدما وافقت "تروث سوشال" على الالتزام بسياساته. وأضاف أنّ المنصّة قامت بتحديث تطبيقها بما يتّفق وسياسات "جوجل بلاي" لجهة حظر المنشورات المرفوضة والإبلاغ عن المحتويات غير المرغوب بها وإزالتها، بالإضافة إلى حظر المسيئين على المنصّة. ووفقاً لشركة التكنولوجيا فإنّ التطبيق كان ينتهك قواعد المحتوى.

و"تروث سوشال" هو مشروع ترامب للردّ على منصّات مثل "تويتر" التي حظر عليها بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير 2021. أخبار ذات صلة بايدن: أعتقد أن بإمكاني هزيمة ترامب مجدداً "جوجل" يحتفل بذكرى مولد المؤرخ المصري مصطفى العبادي

المصدر: آ ف ب