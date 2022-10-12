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عودة مفرش يحمل رسومات «البيتلز»

عودة مفرش يحمل رسومات «البيتلز»
13 أكتوبر 2022 00:08

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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عاد مفرش طاولة مزين برسوم لفرقة البيتلز قبل آخر حفلة موسيقية رسمية لها في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية إلى أصحابه بعد أكثر من 50 عاماً على سرقته.
وتحمل هذه القطعة الأثرية أثراً من كل فرد من أعضاء الفرقة الرباعية الشهيرة، أثناء تناولهم وجبة قبل حفلتهم الأخيرة في كاندلستيك بارك عام 1966.
وترك كلّ من جون لينون وبول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو ستار بصماتهم على المفرش، وكذلك المغنية جوان بايز. فجون لينون رسم غروب الشمس، فيما رسم بول مكارتني وجوان بايز وجوه أعضاء الفرقة، ووضع جورج هاريسون ورينغو ستار توقيعيهما.

فريق البيتلز
سان فرانسيسكو
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