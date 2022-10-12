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داميان هيرست يحرق لوحاته

داميان هيرست يحرق لوحاته
13 أكتوبر 2022 00:11

لندن (أ ف ب) 

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في بادرة غريبة، أحرق الفنان البريطاني داميان هيرست المئات من لوحاته في صالة العرض الخاصة به في لندن، واقترب داميان هيرست المعروف بأسلوبه الاستفزازي من الموقد، وأحرق أمام عشرات كانوا حاضرين أو يتابعون ما يجري في بثّ مباشر عبر انستجرام، أعماله المُنجزة على أوراق بقياس «ايه 4».
وقال هيرست للصحافيين: «أشعر أنّ إحراق أعمالي الفنية خطوة ليست صائبة، لكن عندما أفكر في الموضوع، أدرك أنّ عليّ إحراقها لأنّ ذلك يشكل جزءاً من مشروعي (ذي كارنسي) الذي يدفع فيه المشتري إما للاحتفاظ باللوحة بنسختها الأصلية أو على شكل (إن اف تي)».

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