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بشرى.. على مسرح «مصابني»

بشرى
13 أكتوبر 2022 00:01

محمد قناوي (القاهرة) 

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تعود الممثلة بشرى لخشبة المسرح بعد غياب 13 عاماً، حيث تعاقدت على بطولة مسرحية «كازينو مصابني»، ويتم عرضها خلال الموسم الشتوي على مسرح الزمالك.
أوضحت بشرى، أن فكرة العرض تدور حول حياة بديعة مصابني التي تُعد علامة فارقة في تاريخ المسرح الغنائي الاستعراضي، كما تتناول المرحلة الزمنية في تاريخ الفن بمصر، والصرح الذي قدم أهم النجوم، مثل فريد الأطرش ومحمد فوزي، والفنانين الذين ظهروا خلال تلك الفترة.
وعبّرت بشرى عن سعادتها بالتجربة، وقالت: نؤرخ لهذه المرحلة بشكل استعراضي غنائي، ولكن ليس بشكل تاريخي عن بديعة، ونحن نحتاج إلى أن نسترجع الحالة الفنية في مصر بأحسن الإنتاجات.
وأشارت بشرى إلى أنها ستطرح ألبومها «حتة تالتة» على مدار العام بمعدل أغنية كل شهر، حيث إن فكرة طرح أغاني الألبوم كاملة كما كان يحدث في الماضي لم تعد موجودة الآن، لذا فضلت أن تعود لجمهورها بالطريقة الجديدة، ووصفت ألبومها بالمتنوع ويضم كل الأشكال الغنائية.
وعن غيابها خلال الفترة الماضية عن الغناء، قالت: أعود الآن بشكل كامل ولا أهتم بتصوير الأغاني بطريقة الفيديو كليب، وأريد أن يكون التقييم للأغاني سمعياً وليس حسب الصورة.
وكانت بشرى طرحت أغنية «الليل» وظهرت في صور على البحر للترويج للأغنية.
وكان آخر أعمال بشرى السينمائية فيلم «معالي ماما»، العام الماضي، وتلفزيونياً الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» عام 2021.

بشرى
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