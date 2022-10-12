الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«الشارقة السينمائي الدولي» يفتتح «السجادة الخضراء»

خلال عرض الفيلم الكلاسيكي (من المصدر)
13 أكتوبر 2022 00:10

الشارقة (الاتحاد) 

احتفت الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» 2022 مساء أمس الثلاثاء، بفعالية «السجادة الخضراء» التي تنظمها للمرة الأولى، بعرض فيلم «الحديقة السرية» المقتبس عن رواية تحمل العنوان نفسه، في سينما فوكس سيتي سنتر الزاهية بالشارقة. وتتواصل فعاليات المهرجان، الذي انطلقت دورته التاسعة يوم الاثنين الفائت، بباقة من العروض وورش العمل واللقاءات بين صناع السينما والجمهور حتى 15 أكتوبر الجاري.
قدم الحدث الأول من نوعه في المهرجان للجمهور فرصة التفاعل مع صناع الأفلام ومناقشة طريقة صنع الفيلم خلف الكواليس، إذ يعدّ تكريماً لرواية الكاتبة فرانسيس هودسون برنيت التي كتبتها عام 1911 حول مفاهيم وتداعيات العزلة والغضب والمرض، كما شكّل الديكور الإبداعي على طول «السجادة الخضراء» وقوس الورود الجذاب المؤدي إلى المسرح مشهداً ساحراً مستوحىً من مشهد الحدائق الريفية في الفيلم.

شفاء القلوب
يروي فيلم المخرج الإنجليزي مارك موندين «الحديقة السرية»، قصة الفتاة اليتيمة ماري لينوكس التي أدت شخصيتها الممثلة البريطانية ديكسي إيجريكس، ونجاحها في تحسين ظروفها وإحداث تغيير إيجابي في حياتها وشخصيتها بعد ترسيخ علاقة المحبة مع حديقتها السرية. كما يستعرض الفيلم القوة العلاجية للطبيعة بشكل جميل من خلال عناصر سحرية وأداء تمثيلي مبهر لشخصياته، ويعيد إحياء القصة عبر التوصيف الحي والواقعية وتصوير الطبيعة البشرية والشكوك والتشويق والغموض.
وأشار موندين خلال نقاشه مع الجمهور بعد انتهاء العرض، إلى أن الفيلم يستكشف في جوهره وبعمق، فكرة الحزن، ويركز على أثر الرعاية الصحيحة والاهتمام في شفاء القلوب المفطورة، من خلال بناء رابط قوي مع الطبيعة، ما يعيد إلى تلك القلوب حيويتها.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تستضيف غوتيريش والأعضاء المنتخبين

الأمل موجود
يصوّر الفيلم مشاعر الألم والحزن ويمضي بالأحداث في إطار درامي بحت، كما يسلط الضوء على أهمية المخيلة ودورها في مساعدة شخصيات الفيلم للتحرر من وحدتهم والتغلب على صعوبات الحياة التي يواجهونها، حيث يحمل رسالة مفادها أن الأمل موجود دائماً طالما تحلى المرء بما يكفي من الشجاعة والخيال والفضول الإنساني، بالإضافة إلى احترام وتوقير الطبيعة لأثرها الإيجابي في تحفيز ماري للاحتفاء الصادق بالحياة كما هي.

6 أفلام
في إطار فعالية السجادة الخضراء التي تحتفي بـ 6 أفلام، تعرض سينما فوكس أيضاً فيلمي «ذا كرواسونت»، و«الحياة الكهربائية للويس وين»، ويستضيف مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات عرض 3 أفلام: «فرحة»، «حكاية الحي»، و«زهرة الورق».

الإمارات
مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب
الشارقة
مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©