«غار الملح».. سحر الطبيعة وموطن التاريخ

ساسي جبيل (تونس)

تعتبر مدينة «غار الملح» التونسية، من أجمل المدن في عموم البلاد ، فكل زاوية فيها تعانق إبداع الطبيعة، فترى التضاريس الخلابة والآسرة، والغابات الكثيفة وصفاء مياه البحر وسحر الرمال والجبال الخضراء، وشموخ المطاعم والمقاهي الخشبية المنتشرة على الشاطئ.

تقع «غار الملح» في الشمال الشرقي للبلاد، وتبعد عن العاصمة تونس حوالي 56 كيلومتراً، وتضم جبلاً مرتفعاً تزينه غابة كثيفة، حيث تقف على سفحه بمواجهة البحيرة الكبيرة الملاصقة للبحر والتي يصب غير بعيد عنها أطول أنهار تونس، وهو نهر مجردة.

مرفأ تجاري

وقال الباحث عبد الغفار بن عامر: إن «غار الملح» تقع قرب أقدم المدن الفينيقية في تونس، «أوتيكا» أو«عتيقة» باللغة الفينيقية الكنعانية، وهي عتيقة مقارنة بقرطاج، مضيفاً أن «أوتيكا» المجاورة، كانت في الماضي مرفأً تجارياً مهماً للفينيقيين والقرطاجيين فيما بعد، لكن تراجع البحر عن «أوتيكا» بفعل تغير التضاريس، جعل الحاجة ملحة لإنشاء ميناء قريب منها فاستقر الرأي في العهد البوني على المكان الذي تقع فيه اليوم مدينة «غار الملح»، التي تم تأسيسها وتسميتها بـ«ريس إيسمون» أو «رأس أبولون». وتابع: عادت أهمية «غار الملح» في القرن الثالث عشر، وتزامن ذلك مع هجرات الأندلسيين إلى شمالي أفريقيا.

ومع احتلال العثمانيين لتونس في القرن الـ 16 تواصل تدفق الأندلسيين على محيطها وازدادت أهميتها بعد عناية العثمانيين بمينائها.

صيد وزراعة

وأكد ابن عامر أن «غار الملح» سميت في ذلك الوقت «بورتو فارينا» أي ميناء «فارينا» نسبة إلى المهندس الإيطالي الذي صمم الميناء الجديد والحصون، فأتيحت للأندلسيين الفرص لامتهان الصيد البحري والزراعة، وإنتاج الملح وهو ما يفسر تسمية «غار الملح»، قبل أن تزداد أهميتها في عهد الدولة الحسينية في القرن الـ 19 بعدما قرر ملك البلاد أحمد باي الأول، جعلها ميناءً حربياً يستقطب جزءاً من الأسطول البحري العسكري. ومن المعالم الدينية أيضاً الجامع الكبير وجامع المدرسة اللذين شيدهما الأندلسيون في القرن الـ 17 بعد استقرارهم بها، كما توجد في غار الملح كنيسة بنيت عام 1853، أي قبل قدوم الاستعمار الفرنسي لتونس.

ومن معالم «غار الملح» قصر الملك أحمد باي الأول المسمى بـ «البلاص»، وقصر صالح شيبوب، وهو أحد رجال الدولة المقربين منه، والثكنة العسكرية والأبراج التي تربط بينها الأنفاق والقلاع والسور والميناء القديم.

ويؤكد الخبير السياحي مصطفى سعد الله أن «غار الملح» لو تم استغلالها كما يجب، قد تتحول إلى وجهة سياحية عالمية، في ظل المناظر التي تتوفر فيها وفي محيطها.

قائمة التراث

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أدرجت النظم التقليدية الرملية ببحيرات «غار الملح» ضمن قائمة «التراث الزراعي» ذات الأهمية العالمية عام 2020. كما حصلت «غار الملح» على جائزة مدينة الأراضي الرطبة من قبل الأطراف المتعاقدة في اتفاقية «رامسار» عام 2018.