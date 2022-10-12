بالصور.. «مزخرفات أواري اليابانية».. في أبوظبي

لكبيرة التونسي (أبوظبي) وسط حضور لافت، استضافت سفارة اليابان في أبوظبي عرضاً تقديمياً ومحاضرة حول المزخرفات المعدنية المطلية بالزجاج، بعنوان «مزخرفات أواري المعدنية المطلية بالزجاج»، وهو فن ياباني تقليدي. جاءت الفعالية بحضور هدى الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية، ولفيف من محبي الثقافة والفنون اليابانية، وتأتي ضمن احتفاليات السفارة بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان.
بداية القرن الـ 19 مزخرفات أواري، وهي منطقة في اليابان تعرف الآن بمقاطعة «آيتشي»، معدنية مطلية بالزجاج، وهي سيراميكية مطعمة بخطوط من الفضة ظهرت في البلاد بداية القرن التاسع عشر. ولا تزال هذه المزخرفات تصنع حتى يومنا بالتقنيات والمواد التقليدية نفسها، والتي انتقلت جيلاً بعد جيل على يد خبراء في هذا الفن، والذي سلطت المحاضرة الضوء على تاريخه وتصاميمه الملونة، وعلى الجهود الحثيثة لتحويله إلى فن معاصر يمكن استخدامه في أيامنا هذه.
عمل دقيق تحدث شيجيوكي آندو، رئيس شركة مزخرفات آندو، خلال المحاضرة عن سحر مزخرفات منطقة أواري اليابانية، فيما شرح الفنان المشهور تاكايوكي إيكيدا، كيفية تلوين وزركشة هذه المواد المعدنية المطلية بالزجاج.
وقال شيجيوكي أندو: إن المواد وطريقة تصنيع هذه المزخرفات غير معروفة إلى حد كبير حتى في اليابان، فيما استعرض تاكايوكي إيكيدا، الحاصل على جوائز في هذا المجال، حقائق عن هذا الفن التقليدي وكيفية زخرفة المواد المعدنية المطلية بالزجاج لرؤية العمل التفصيلي والدقيق للحرفة، موضحاً أن هذه المزخرفات لا تختلف مراحل إنتاجها بين منطقة وأخرى.
أزهار الكرز وأوضح أن المزخرفات لا تزال حتى اليوم تنتقل من جيل لآخر، وقد حازت هذه المنتجات سمعة عالية في معرض باريس العالمي عام 1900، ولاقت رواجاً عالياً بين أثرياء اليابان والأجانب، وفي حقبة إيدو (1603 – 1868) كانت بعض مقابض سيوف محاربي الساموراي تتم زخرفتها بالتقنية نفسها المستخدمة اليوم في الأواني والمصوغات، ولكن فعلياً لا يوجد سجل دقيق لهذه التقنية التي تم توارثها بسرية.
وذكر أن بعض التصاميم والزخارف مصاغة بنمط يعبر عن الفصول الأربعة في اليابان، وقد تأخذ شكل الزهور أو الطيور أو الرياح أو القمر، إضافة إلى الزخارف التي تدل على الفأل الحسن، فيما الأكثر طلباً من الأجانب تلك التي تأتي على شكل جبل فوجي أو أزهار الكرز.