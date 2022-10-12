ثقافة وفلكلور للناشئة.. في «الشارقة السينمائي الدولي»
ثقافة وفلكلور للناشئة.. في «الشارقة السينمائي الدولي»
12 أكتوبر 2022 17:39
الشارقة (الاتحاد) يواصل طلاب المدارس من أرجاء دولة الإمارات الاستمتاع والتعلم وتوسيع آفاقهم الفكرية والتعرف على عالم السينما وأنواع الأفلام المختلفة في ثالث أيام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تضمن عرض فيلمين روائيين طويلين، الأول من سلوفينيا والثاني من كوريا الجنوبية، لتعريفهم على ثقافات هاتين الدولتين، بالإضافة إلى 28 فيلم رسوم متحركة «أنيميشن». «أنيميشن» شهد برنامج طلاب المدارس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات عرض الفيلم السلوفيني «بيني» الذي يروي مغامرات فتى في التاسعة من العمر يعيش في مأوى للشباب، وهو فيلم من إنتاج العام الجاري للمخرج سلوبودان ماكسيموفيتش. وشهدت الفعاليات العرض الأول لهذا الفيلم في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 20 فيلم «أنيميشن» جمعت بين الثقافة والسحر والفلكلور والتراث والمغامرة لترفيه الطلاب. وشملت قائمة العروض السينمائية المخصصة للشباب أفلام «كل شيء على ما يرام»، «بؤوسي»، «المأوى»، «لقاء سمير»، «مرحباً أيها الغريب»، «أمام السماء»، «بطة المحيط»، «بدلة غطس كلينجرت»، «تعاطف»، «ولادة»، «عصفور منزلي»، «الموت والسيدة»، «إنها تحلم بشروق الشمس»، «لم تكن سوى صخرة بدت وكأنها شخص ما»، و«تلميذ الطبيب الساحر». واستمتع طلبة المدارس الابتدائية بأفلام «القطة والبرغوث»، «الكاري الأزرق»، «ولادة»، «اسمي مالوم»، و«مورتيمر والاختفاء». وعرض مركز الجواهر 9 أفلام من صنع الطلبة، هي «أكثر جدة مملة في العالم بأسره»، «وحيداً في المصعد»، «قارب الكاياك»، و«جدّي»، و«عُزلة النجوم»، و«حكايا المياه المالحة»، و«غير واقعي إلى حد ما»، و«الباسيلسيك»، و«أصوات بين التيجان».
عروض السينما ومن أفلام الأنيميشن التي عرضتها شاشة فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية بالشارقة، ومردف سيتي سنتر بدبي، «حلم كوينو»، «الطيار»،«ميتا»، «قط في حديقة الفنون»، «بطارية بابا»، «أنا لست خائفاً»، و«لوس والصخرة»، بالإضافة إلى 4 أفلام وثائقية دولية قصيرة، هي «بتقولي العصفورة»، «دجاجة»، «الصدى الصامت»، و«سيسي». وواصلت الدورة التاسعة من المهرجان برنامج أفلام طلبة المدارس بعرض الفيلم الكوري «رفيقي المثالي في السكن»، وفيلم «الأنيميشن» الطويل «جون تاي إيل: شعلة الأمل»، وعدد من الأفلام الوثائقية، وهي «مدرسة الأمل»، «أكبر منّا»، «حلم حصان»،«شيروط»، «أبو بشير»، و«ماء ورياح وغبار وخبز»، في فوكس سيتي سنتر الزاهية. وشملت العروض 5 أفلام خليجية قصيرة في فوكس سينما مردف سيتي سنتر بدبي، هي «زوال»، «حجّر»، «صوت الريشة»، «نور شمس»، و«حلم صغير»، بالإضافة إلى باقة من أفلام «الأنيميشن» التي تضمنت: «كل شيء على ما يرام»، «بؤوسي»، «المأوى»، «لقاء سمير»، «مرحباً أيها الغريب»، «أمام السماء»، «بطة المحيط»، و«بدلة غطس كلينجرت».