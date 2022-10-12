«سلامة الطفل» تسرد قصصاً في «الشارقة السينمائي الدولي»
فعالية من المهرجان
12 أكتوبر 2022 17:36
الشارقة (الاتحاد) جمعت إدارة سلامة الطفل، الصغار في الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022»، وقدمت لهم مجموعة ورش استهدفت نشر التوعية بإجراءات السلامة من خلال سرد قصص مصورة أصدرتها الإدارة تستهدف تحقيق الفائدة والاستمتاع. وعلى مدى 6 أيام من المهرجان الذي تقام فعالياته في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تنظم إدارة سلامة الطفل 3 ورش تفاعلية لرفع الوعي لدى زوار المهرجان الصغار حول موضوعات السلامة والوقاية من الحوادث، تشمل السلامة المنزلية، والوقاية من ضياع الأطفال في الأماكن العامة، وتجنب الإساءة للأطفال. وفي اليوم الثالث من المهرجان، قدمت نهلة حمدان، نائب مدير إدارة سلامة الطفل ورشة قصصية توعوية استمع خلالها الأطفال في ردهة الترفية بالمهرجان إلى وقائع قصة مصورة من إنتاج سلامة الطفل بعنوان «مسعود البطل» للكاتبة سحر نجا محفوظ ورسوم فادي فاضل، استهدفت أحداثها تعليم الأطفال قواعد وإجراءات السلامة الأساسية التي يجب مراعاتها في المنزل. وركزت أحداث القصة على تجنب العديد من المخاطر، وعدم لعب الأطفال بالأدوات الحادة في المنزل، وإرشاد الأهل إلى أفضل الطرق لتخزين الأدوية والأدوات الحادة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال، من خلال وضعها في أرفف وأدراج مقفلة، بالإضافة إلى إرشاد الصغار إلى كيفية تجنب حوادث الحريق والاتصال بالإطفاء عند الحاجة إلى الإبلاغ عن الحرائق. وتناولت ورش إدارة سلامة الطفل موضوعات توعية أخرى، مثل وقاية الأطفال من الإساءة والحذر من الغرباء، من خلال ورشة قراءة اعتمدت على سرد أحداث قصة مصورة بعنوان بعنوان «البطة طم طم» أتاحت التعرف على الفرق بين السر الجيد وغير الجيد، وتجنب التعرض للإساءات. وبهدف وقاية الأطفال من التعرض للضياع في الأسواق والأماكن العامة، ومن وحي قصة مصورة بعنوان «نزهة في السوق» للكاتبة صباح ديبي ورسوم فادي فاضل، تناولت ورشة توعية أخرى تعليم الصغار إجراءات السلامة لوقاية أنفسهم من التعرض للضياع عند مرافقة أفراد العائلة في النزهات خارج المنزل وفي الأسواق المزدحمة، وعدم التعامل أو التحدث مع الغرباء في غياب الأهل، ليبقى الأطفال بأمان.