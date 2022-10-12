جزيرة ياس.. إقامة ولعب وعروض

أبوظبي (الاتحاد)

تدعو جزيرة ياس العائلات من أنحاء المنطقة للاستمتاع بأجواء المغامرة خلال عطلة منتصف العام الدراسي المرتقبة. ويمكن للصغار والكبار ركوب النسخة المصغرة من الأفعوانية الأكثر شهرة في «عالم فيراري أبوظبي»، أو الاسترخاء في الحديقة المائية ذات الطابع الإماراتي «ياس ووتروورلد أبوظبي»، أو اختيار زيارة أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، والتعرف على شخصياتهم المفضلة في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، والتي تتميز بمواقع قريبة من بعضها، وعلى بعد 10 دقائق من مطار أبوظبي الدولي.

وتقدّم جزيرة ياس عرض الإقامة واللعب الرائع، والذي يتضمن الإقامة في أحد الفنادق الـ 11 الرائدة في الوجهة، بالإضافة إلى إمكانية الدخول اليومي إلى المدن الترفيهية، ما يتيح للأهل والأطفال فرصة الاستمتاع بتجربة لا تنسى في الجزيرة، بدءاً من المدن الترفيهية الحائزة جوائز، ووجهات الجذب التي حطمت أرقاماً قياسية عالمية، وصولاً إلى سباقات السيارات المذهلة، وسط أرقى مستويات الضيافة العالمية.

وتقدم «فيراري أبوظبي» للعائلة والأصدقاء، موطن أسرع أفعوانية في العالم تصل سرعتها إلى 240 كم/ساعة، عرض 4 بطاقات بسعر 3 خلال فترة عطلة منتصف العام، كما يمكن استخدامه في «ياس ووتروورلد أبوظبي»، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بتجربة رائعة.

ومن الثقافة الفليبينية تستعيد «ياس ووتروورلد أبوظبي» عرض ليلة كابيان، حيث يمكن للعائلات بعد حلول الظلام الاستمتاع بأكثر من 40 لعبة ومنزلقة، في تجربة ذات مستوى عالمي، والمضاءة بالمؤثرات الضوئية المبهرة، والمميزة بالديكورات الفلبينية الرائعة والعروض الموسيقية للصغار والكبار.

وكجزء من احتفالات «سبوكتوبر»، تنقل أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، «وارنر براذرز أبوظبي»، ضيوفها إلى عالم مليء بالمغامرة، وسيكون الضيوف من أصحاب القلوب الشجاعة على موعد مع العديد من الفعاليات المستوحاة من أجواء الهالووين المميزة حتى 31 أكتوبر. وتستضيف جزيرة ياس عروضاً عائلية شهيرة عالمياً، بما فيها عرض ديزني على الجليد ميكي والأصدقاء، الذي يُقام في «الاتحاد أرينا» بين 12 و16 أكتوبر 2022.