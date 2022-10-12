«قرطاج السينمائية 33» تنطلق في 29 أكتوبر

ساسي جبيل (تونس) تنعقد الدورة الـ 33 من «أيام قرطاج السينمائية» بين 29 أكتوبر الجاري و5 نوفمبر المقبل لتقدم أحدث الإنتاجات السينمائية العربية والأفريقية، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.
وتقدم 44 فيلماً عربياً وأفريقياً بين روائي ووثائقي طويل وقصير، مقسّمة إلى 12 فيلماً روائياً طويلاً و12 فيلماً روائياً قصيراً و12 فيلماً وثائقياً طويلاً و8 أفلام وثائقية قصيرة، ستنظر فيها لجنة متخصصة. وتقديراً لمساهمته في تنمية الثقافة ستكرم «أيام قرطاج السينمائية»، الممثل التونسي الراحل هشام رستم، الذي توفي في 28 يونيو الماضي، عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، ويُعتبر من أهم نجوم السينما والتلفزيون في تونس. وذكر المدير الفني للمهرجان إبراهيم لطيف، أن الممثل قصي خولي، سيكون ضيف شرف افتتاح الدورة الـ 33 من المهرجان برئاسة سنية الشامخي، التي تحرص على دعم إنتاجات أفلام طلبة مدارس السينما في تونس والعالمين العربي والأفريقي.
وسيخصص القائمون على المهرجان برنامجاً يُعنى بسينما الطفل، يشمل 5 حصص صباحية مصحوبة بنقاشات بشأن الأفلام المعروضة، تهدف إلى ترسيخ حب السينما والروح النقدية بين الأطفال واليافعين، كما سيواصل المهرجان خروجه إلى المدن الداخلية عبر قسم أفلام في المدن، الذي يزور في كل عام مدناً تونسية، لتعميم الروح النقدية لدى المشاهد، فضلاً عن مواصلته وللسنة الثامنة على التوالي عروض الأفلام في السجون، على السجناء بحضور مخرجين أو ممثلين.
كما تعتزم هذه الدورة من المهرجان في إطار انفتاحها على محيطها المتوسّطي، الاحتفاء بالسينما الإسبانية لمخرجات رائدات وواعدات. كما سيتم إلقاء الضوء على أفلام تعكس ثراء السينما الفلسطينية، وتنوّع المدونة الفيلمية التي تتّخذ من فلسطين مادة سينمائية.
وتحت شعار«العالم كما يراه فليني»، يسعى المهرجان إلى تسليط الضوء على عبقري السينما الإيطالية، المخرج الراحل فيديريكو فيليني (1920 1993)، والذي يعتبره النقاد أحد المراجع الأساسية في الفن السابع وأعظم صناع الأفلام حول العالم.
ويضمّ القسم المخصّص لفيليني 4 أفلام عن أهم محطاته الفنية، بالإضافة إلى 3 أفلام كلاسيكية من إرثه الفني، بحضور مخرجين عالميين، وهم: أوجينيو كابوتشيو، كاثرين ماكجيلفراي، جيرالد مورين، وفرانشيسكا فابري فيليني.
وتحتفل أيام قرطاج السينمائية على امتداد 2022 بربيعها الـ 56، حيث تأسّست عام 1966 ببادرة من السينمائي الطاهر شريعة، وكانت تنظم كل سنتين خلال شهر أكتوبر قبل أن تصبح موعداً سنوياً منذ العام 2015.