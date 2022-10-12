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موتورولا تطلق هاتفاً بقدرات تصوير خارقة

موتورولا تطلق هاتفاً بقدرات تصوير خارقة
12 أكتوبر 2022 15:04

تستعد موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء وقدرات التصوير.

وسيحصل هاتف Moto G72 الجديد على شاشة P-OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الفيديوهات والصور.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج MediaTek Helio G99 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: وكالات
موتورولا
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