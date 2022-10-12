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عضوات البرلمان العربي للطفل يشاركن في «قمة الفتاة» بالأردن

عضوات البرلمان العربي للطفل يشاركن في «قمة الفتاة» بالأردن
12 أكتوبر 2022 12:23

الشارقة (الاتحاد)
شارك البرلمان العربي للطفل بوفد من 7 عضوات مع الأمين العام للبرلمان، في أعمال فعاليات قمة الفتاة العربية التي انطلقت أعمالها في العاصمة الأردنية وتتواصل على مدى 3 أيام.
وتأتي القمة بالتزامن مع اليوم العالمي للفتاة الذي أقرته الأمم المتحدة في 11 أكتوبر من كل عام، وتنظم أعمالها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع المكتب الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية ومنظمة بلان الدولية.

حقوق الفتاة
وتهدف القمة إلى تحديد أولويات الفتيات حول القضايا التي تمسهن في المنطقة العربية وتسليط الضوء على الالتزامات الحكومية الرئيسة فيما يخص حقوق الفتاة.
وضم الوفد العضوات: غلا المطيري من الكويت، ليلاس كعبي من فلسطين، نادين صويصات من الأردن، رؤى عبدالرزاق من السودان، روان كمال من السودان، شهد كريد من تونس، وقداس الريامية من سلطنة عمان، بجانب مشاركة الأمين العام للبرلمان أيمن عثمان الباروت ومرافقيه من الأمانة العامة للبرلمان.

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دعم الأولويات
وشهدت فعاليات اليوم الأول لقمة الفتاة العربية عقد جلسة نقاشية حول تمكين الفتيات وتزويدهن بالمعارف والمهارات المطلوبة لتأهيلهن للدخول في سوق العمل لكي يشاركن في المجتمع مشاركة كاملة، كما تم التطرق لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تعرض النساء والفتيات للعنف والإساءة.
وأكد أيمن عثمان الباروت على أهمية مشاركة البرلمان بوفد من عدد من عضواته من الدول العربية، في هذا الحدث المهم، وأوضح أن قمة الفتاة حرصت على دعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، حيث يعكس الاحتفال باليوم العالمي للفتاة نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة والبحث.

 

الأردن
البرلمان العربي للطفل
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