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"ميتا" تطلق نظارة واقع افتراضي بقدرات مميزة

خبراء يقفون في محطة تدريب العملاء في مساحة أثناء معاينة المتجر الفعلي الافتتاحي
12 أكتوبر 2022 12:16

عرضت مجموعة "ميتا" (فيسبوك وانستغرام) الثلاثاء خوذة جديدة للواقع الافتراضي صُمّمت تحديداً للاستخدام المهني، بعد عام على تغيير اسمها وإعلان رغبتها في بناء عالم ميتافيرس الموازي.

وتتميّز خوذة "ميتا كويست برو" التي يبلغ سعرها 1500 دولار بتقنيات متطوّرة عدة تهدف إلى تحسين شعور المستخدمين بأنهم موجودون مع أشخاص آخرين.

ويُفترض أن تتيح الخوذة الجديدة ليس فقط إمكان مشاهدة عوالم افتراضية بل كذلك محيط المستخدم الفعلي، بفضل كاميرات عالية الدقة مثبتة عليها وموجّهة إلى حيث ينظر المستخدم.
وتضم الخوذة كاميرات موجّهة إلى المستخدم تهدف إلى عكس تعابير وجهه على شخصيته الرمزية (افاتار) في العالم الافتراضي أثناء لقاء يعقده مع زملائه مثلاً.

وخلال مؤتمر "كونيكت" الالكتروني المُنظَّم للتطرق إلى تطوّرات الشركة لناحية التقنيات والخدمات الخاصة بالواقع الافتراضي والواقع المعزز وذلك المختلط، قال مؤسس "ميتا" ورئيسها مارك زاكربرغ "في حال ابتسم المستخدم أو عبس (...) يفترض أن تكون صورته الرمزية قادرة على عكس هذا التعبير".

وقال أندرو بوسورث، وهو كبير مسؤولي التكنولوجيا في المجموعة الأميركية إنّ "عدد التطبيقات (المتاحة على "كويست") التي تحقق إيرادات تزيد عن خمسة ملايين دولار تضاعف منذ العام الفائت".
وأعلنت الشركة أيضاً عقد شراكات جديدة أبرزها مع شركة "مايكروسوفت" بهدف جعل منصاتها في عالم ميتافيرس تُستَخدم على نطاف أوسع. 

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المصدر: وكالات
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