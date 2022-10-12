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دب ضال يتجول في شوارع مدينة إسبانية

دب ضال يتجول في شوارع مدينة إسبانية
12 أكتوبر 2022 08:25

تجول دب ضال في شوارع مدينة بونفيرادا الإسبانية، ما استدعى تدخل الشرطة.
وأبلغ سائق سيارة أجرة وسكان آخرون السلطات في وقت مبكر يوم الثلاثاء عندما رأوا الدب يتجول في وسط المدينة، حسبما أعلنت شرطة المدينة التي يبلغ عدد سكانها 65 ألف نسمة في شمال غرب البلاد على تويتر.
ثم ذهبت عدة دوريات بحثا عن الدب، الذي قالوا إنهم رصدوه بالقرب من نهر سيل ثم قادوه إلى بيئته الطبيعية على جبل باجارييل.
ويظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة لسائق سيارة الأجرة الدب وهو يركض أمام سيارة الرجل قبل الفجر.
ولم يكن الوضع بأي حال من الأحوال خاليا من المخاطر بالنسبة لسكان بونفيرادا، وفقا للشرطة.

وقالوا: "على الرغم من أن هذه الحيوانات خجولة للغاية في وجود البشر، إلا أنه يُنصح بالحذر الشديد".

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المصدر: وكالات
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