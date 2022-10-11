هبوط طائرة بسلام بعد فقدان أحد إطاراتها

فقدت طائرة شحن كبيرة أحد إطاراتها خلال الإقلاع، الثلاثاء، في إيطاليا لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في الولايات المتحدة بعد عبور المحيط الأطلسي. فقدت الطائرة، وهي من طراز بوينج 747 المعروفة باسم "دريمليفتر"، إطارا في الهواء بعد ثوان من إقلاعها من مدينة تارانتو جنوبي إيطاليا، كما ظهر في مقطع فيديو صوره أحد الهواة. بعد رحلة طيران استمرت نحو 11 ساعة، هبطت الطائرة على إطاراتها الـ 17 المتبقية السليمة في مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة. وفقا لخدمة بيانات الطيران "فلايترادار 24"، تابع ما يربو على 11 ألف شخص بعد الساعة 1800 بتوقيت جرينتش الثلاثاء بوقت قليل بيانات رحلة الطائرة على الهواء مباشرة. وتنقل الطائرة، بشكل دوري، قطع غيار طائرات بين مدينتي تارانتو وتشارلستون.