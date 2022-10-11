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نيويورك تحتفي بـ«أنّي إرنو»

أني إرنو
12 أكتوبر 2022 01:10

نيويورك (أ ف ب) 

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أني إرنو أول فرنسية تفوز بجائزة نوبل للآداب

احتفت نيويورك بالروائية الفرنسية أنّي إرنو التي فازت الأسبوع الفائت بجائزة نوبل للآداب، وكرم المركز الثقافي الفرنسي بالمدينة الكاتبة التي تُرجمت مؤلفاتها إلى الإنجليزية ودُرِّسَت خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة في الولايات المتحدة، وكان الإبداع الأدبي موضوع نقاش مدى ساعة بين الروائية الأميركية كيت زامبرينو والكاتبة الفرنسية ذات التوجهات النسوية..
وقوبلت إرنو بتصفيق حار وقوفاً من 300 شخص على الأقل، غالبيتهم من النساء، خلال المؤتمر الذي أقيم في «فيلّا ألبرتين» في نيويورك التي تضم الخدمات الثقافية للسفارة الفرنسية في الولايات المتحدة، وبينها مكتبة.

نيويورك
أني إرنو
نوبل للآداب
جائزة نوبل للآداب
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