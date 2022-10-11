حوار فني بين بيكاسو وشانيل

مدريد (أ ف ب)

يجمع متحف تيسن بورنميزا في مدريد لوحات بابلو بيكاسو الطليعية وتصاميم الأزياء الرصينة العابرة للزمن من كوكو شانيل، في حوار فني بين عملاقي الموضة والفن التشكيلي خلال القرن العشرين.

ويندرج معرض «بيكاسو/شانيل» ضمن الأنشطة المقررة لإحياء الذكرى الخمسين لوفاة الرسام المولود في ملقة بإسبانيا عام 1881، ويقيم البلدان أكثر من 40 معرضاً في مختلف أنحاء العالم في هذه المناسبة.

ويعرض المتحف المدريدي حتى 15 يناير المقبل نحو خمسين قطعة لمصممة الأزياء الفرنسية الكبيرة، تتداخل مع لوحات ورسوم لبيكاسو، سعياً إلى إبراز أوجه التشابه بينهما.