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«دبي أوبرا» تحتفي بأيقونة الغناء إديث بياف

«دبي أوبرا» تحتفي بأيقونة الغناء إديث بياف
12 أكتوبر 2022 01:13

دبي (الاتحاد)

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تحتفي أوبرا دبي يوم 22 أكتوبر الجاري، بأيقونة الغناء الفرنسية «إديث بياف» التي ولدت في 19 ديسمبر 1915، وتوفيت في 11 أكتوبر 1963، عن عمر يناهز 47 عاماً، وتعتبر «لافي اون روز» أشهر إبداعاتها، وتدور حول الحب والرومانسية والصمود، وقد أعاد نخبة من المغنّين أداء هذه الأغنية الحزينة مثل لويس أرمسترونج وليدي جاجا التي قامت بأدائها باللغة الفرنسية في فيلم «ولادة نجمة» (A Star Is Born)، وتتحدّث الأغنية عن العثور على الحب بعد زمن عصيب، واعتبرها الكثيرون تعبيراً عن الأمل حيث تم إصدارها بعد فترة وجيزة من نهاية الحرب العالمية الثانية، كما سيتم عرض صور بالأبيض والأسود لحياة إديث بياف خلال الحفل.
وتصف كلمات أغنية «نو جو نو رغرت ريان» (1960)، المؤثرة تجربة الفنانة مع التخلي عن الذكريات العاطفية الأليمة وولادة حب جديد يمحي الندم والماضي الحزين، وقد تم الاحتفاء بهذه الأغنية عبر تاريخ ثقافة البوب​​، وعلى الأخص عند ظهورها في فيلم إنسيبشين، وتسهم المشاهد والعروض البصرية المذهلة، إلى جانب صوت ناتالي ليرميت القوي، بإيجاد أجواء عاطفية مؤثرة.
أما أغنية «هيم آلامور» (1949) الاستثنائية، فقد كُتبت في نهاية الأربعينيات لتروي قصة حب بياف المأساوية للملاكم مارسيل سيردان، حيث غنّتها في شهر سبتمبر عام 1949 عقب وفاة الملاكم في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها في رحلة عودته إلى نيويورك.
كما يشهد الحفل أداء أغاني «ميلور» (1950)، وأغنية «لا فول» (1957)، وأغنية «لاكورديونيست» (1940)، وهي من أشهر أغاني دياف خلال مسيرتها الفنية والإبداعية.

دبي أوبرا
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